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Münakaşa eş anlamlısı nedir? Münakaşa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

26.01.2023 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili tarihi içerisinde geçirdiği tüm dönemlerde doğrudan ya da dolaylı olarak farklı kültürlerin dillerinin etkisi altında kalmıştır. Özellikle de coğrafi yakınlık ve komşu kültürlerle sürekli olarak farklı alanlarla etkileşim içerisinde olmak doğal olarak dilleri de etkiler. Bunun yanı sıra dillerin dönemler içerisindeki konumları da bu etkilenmelerin bir nedenidir. Münakaşa kelimesi de bu yolla dilimize geçen, eş anlamlı bir kelimedir. Peki, münakaşanın eş anlamı nedir?

Münakaşa eş anlamlısı nedir? Münakaşa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapçanın eski dönemlerde bilim dili olarak kullanılması ve coğrafi olarak komşu olması dolayısıyla Türkçe ve Arapça birbirinden etkilenmiştir. Münakaşa kelimesi de Arapça kökenlidir. Arapçada “tartışma, çatışma” anlamına gelen “munāḳaşa” kelimesinden alıntıdır. Zamanla Türkçeleşerek “münakaşa” hâlini almıştır ve dilimizde de benzer anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre münakaşa kelimesi “tartışma” anlamına gelir.

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Münakaşa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlılık ya da anlamdaşlık durumu, farklı yazılan ancak aralarında anlam birliği bulunan kelimelerde görülür. Bu bağlamda eş anlamlı kelimeler doğru bağlamlarda kullanıldığı takdirde cümlelerde birbirlerinin yerine geçebilirler. Doğru bağlamda kullanıldıklarında herhangi bir anlatım bozukluğuna ya da anlam kaymasına yol açmazlar. Münakaşa kelimesinin eş anlamı olan kelime de doğru bağlamla kullanıldığında cümle içinde münakaşa yerine geçebilir. Münakaşa tek bir anlama sahip olsa da münakaşanın eş anlamlısı olan iki kelime vardır. Münakaşa eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Tartışma
  • Münazaa

Münakaşanın eş anlamlısı olan tartışma kelimesi Türkçe kökenli olsa da münazaa kelimesi Arapça kökenlidir. Münakaşa yerine en sık kullanılan eş anlamlı kelime tartışma kelimesidir. Tartışma kelimesi “ağız kavgası” gibi bir anlamda kullanılır. Münazaa kelimesi ise eskimiş bir ifadedir ve günümüzde aktif olarak kullanılmaz. Münazaa kelimesi de yine tartışma gibi “ağız kavgası, çekişme” anlamında kullanılır.

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Münakaşanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin doğru bağlamda kullanılabilmeleri için örnek cümlelerle birlikte kelimelerin kullanım alanları pekiştirilebilir. Münakaşa eş anlamlısı olan tartışma ve münazaa kelimeleriyle de çeşitli örnek cümleler kurulabilir:

  • İkisi arasında öyle bir tartışma başlamıştı ki yıllardır birbirlerini tanımıyormuş gibi davranıyorlardı.
  • Münazaanın alevlenmek üzere olduğunu görünce ortalığı sakinleştirmek için konuyu değiştirmeye çalışıyordu.
  • Artık bu küçük münazaalardan çok sıkılmıştı ki geldiğinden beri ağzını bıçak açmamıştı.
  • Ofiste geçen bu saçma tartışmalar herkesin çalışma potansiyelini olumsuz etkiliyordu.
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