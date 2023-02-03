Münakaşa eş anlamlısı nedir? Münakaşa kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapçanın eski dönemlerde bilim dili olarak kullanılması ve coğrafi olarak komşu olması dolayısıyla Türkçe ve Arapça birbirinden etkilenmiştir. Münakaşa kelimesi de Arapça kökenlidir. Arapçada “tartışma, çatışma” anlamına gelen “munāḳaşa” kelimesinden alıntıdır. Zamanla Türkçeleşerek “münakaşa” hâlini almıştır ve dilimizde de benzer anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre münakaşa kelimesi “tartışma” anlamına gelir.

Münakaşa kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlılık ya da anlamdaşlık durumu, farklı yazılan ancak aralarında anlam birliği bulunan kelimelerde görülür. Bu bağlamda eş anlamlı kelimeler doğru bağlamlarda kullanıldığı takdirde cümlelerde birbirlerinin yerine geçebilirler. Doğru bağlamda kullanıldıklarında herhangi bir anlatım bozukluğuna ya da anlam kaymasına yol açmazlar. Münakaşa kelimesinin eş anlamı olan kelime de doğru bağlamla kullanıldığında cümle içinde münakaşa yerine geçebilir. Münakaşa tek bir anlama sahip olsa da münakaşanın eş anlamlısı olan iki kelime vardır. Münakaşa eş anlamlısı olan kelimeler:

Tartışma

Münazaa

Münakaşanın eş anlamlısı olan tartışma kelimesi Türkçe kökenli olsa da münazaa kelimesi Arapça kökenlidir. Münakaşa yerine en sık kullanılan eş anlamlı kelime tartışma kelimesidir. Tartışma kelimesi “ağız kavgası” gibi bir anlamda kullanılır. Münazaa kelimesi ise eskimiş bir ifadedir ve günümüzde aktif olarak kullanılmaz. Münazaa kelimesi de yine tartışma gibi “ağız kavgası, çekişme” anlamında kullanılır.

Münakaşanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin doğru bağlamda kullanılabilmeleri için örnek cümlelerle birlikte kelimelerin kullanım alanları pekiştirilebilir. Münakaşa eş anlamlısı olan tartışma ve münazaa kelimeleriyle de çeşitli örnek cümleler kurulabilir: