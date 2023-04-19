Aşk-ı Memnu'nun Aynur'u son hali ile şaşırttı! Siz Firdevs Yöreoğlu'nun küçümsediği Aynur'u bir de şimdi görün

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde Aynur Önal karakterine hayat veren Zerrin Nişancı yıllar sonra tekrar ortaya çıktı.

FİRDEVS YÖREOĞLU Tİ'YE ALMIŞTI

4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de ekrana gelen bu fenomen dizinin ardından oyunculuk serüvenine devam eden başarılı oyuncu, birçok projede yer alsa da Firdevs Yöreoğlu'nun küçümsediği Aynur Önal karakteriyle hafızalara kazındı.

ÜNLÜ OYUNCU YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Son olarak “Bir Küçük Gün Işığı” dizisiyle beyaz camda görünen Zerrin Nişancı daha sonra "Yargı" ve "İyilik" dizilerinde oynadı.

Aşk-ı Memnu'nun üzerinden yaklaşık 13 yıl geçmesine rağmen neredeyse hiç değişmeyen Zerrin Nişancı'nın sırrı ise merak konusu oldu.

63 yaşındaki ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Sevenleri Zerrin Nişancı'ya "Guzellik ciddiyeti geçmiş", "Çok zarifsiniz", "Seni seviyorum güzellik" gibi yorumlar yaparak beğenilerini ifade etti.





