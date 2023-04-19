MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aşk-ı Memnu'nun Aynur'u son hali ile şaşırttı! Siz Firdevs Yöreoğlu'nun küçümsediği Aynur'u bir de şimdi görün

Aşk-ı Memnu'nun Aynur'u son hali ile şaşırttı! Siz Firdevs Yöreoğlu'nun küçümsediği Aynur'u bir de şimdi görün

19.04.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Aynur karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Zerrin Nişancı'yı görenler kısa süreli şaşkınlık yaşıyor. Firdevs Yöreoğlu'nun 'Domestik babaanne' olarak tanımladığı Aynur Önal, dizi boyunca çile üstüne çile çekti. Sosyal medya kullanıcıları Aşk-ı Memnu'nun üzerinden geçen yaklaşık 13 yıla karşın, neredeyse hiç değişmeyen Zerrin Nişancı'ya övgülerini dile getirdi.

Aşk-ı Memnu'nun Aynur'u son hali ile şaşırttı! Siz Firdevs Yöreoğlu'nun küçümsediği Aynur'u bir de şimdi görün

Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Nebahat Çehre'nin başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisinde Aynur Önal karakterine hayat veren Zerrin Nişancı yıllar sonra tekrar ortaya çıktı.

89

FİRDEVS YÖREOĞLU Tİ'YE ALMIŞTI

4 Eylül 2008 ile 24 Haziran 2010 tarihleri arasında Kanal D'de ekrana gelen bu fenomen dizinin ardından oyunculuk serüvenine devam eden başarılı oyuncu, birçok projede yer alsa da Firdevs Yöreoğlu'nun küçümsediği Aynur Önal karakteriyle hafızalara kazındı.

Boyut (10)

ÜNLÜ OYUNCU YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Son olarak “Bir Küçük Gün Işığı” dizisiyle beyaz camda görünen Zerrin Nişancı daha sonra "Yargı" ve "İyilik" dizilerinde oynadı.

Boyut (9)

Aşk-ı Memnu'nun üzerinden yaklaşık 13 yıl geçmesine rağmen neredeyse hiç değişmeyen Zerrin Nişancı'nın sırrı ise merak konusu oldu.

jık

63 yaşındaki ünlü oyuncunun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

89

Sevenleri Zerrin Nişancı'ya "Guzellik ciddiyeti geçmiş", "Çok zarifsiniz", "Seni seviyorum güzellik" gibi yorumlar yaparak beğenilerini ifade etti.

45

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayahan'ın kızı Beste Açar babasının köşkünü satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattıKayahan'ın kızı Beste Açar babasının köşkünü satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklattı
Esra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız ettiEsra Ezmeci başörtülü pozunu paylaştı! O detaylar takipçilerini rahatsız etti
Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ Nebahat Çehre aşk-i memnu Oyuncu ünlü oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…

Merkez Bankası açıkladı: Yıl sonunda enflasyon…

Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...

Kamu işçileri için toplu sözleşme ve memur zammı! 1 Mayıs'a kadar...

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

Erdoğan müjdeleri ‘peş peşe açıklayacağız’ demişti! Ayrıntılar ortaya çıktı: 2 adımlı paket yolda…

YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak

YSK'dan 'Millet İttifakı' kararı! 16 ilde ismi yer almayacak

Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü!

Üsküdar Meydan'daki 'kaçak kafe' yıkımında korkutan görüntü!

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

İnce için çok konuşulacak oy oranı tahmini! İkinci tur....

İlginizi Çekebilir

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.