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Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut son haliyle görenleri şaşırttı! "Çok değişmişsin"

24.08.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan fenomen dizi Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakterlerinden biri de evin yardımcısı Beşir'di. Beşir rolüyle seyircilerin aklına kazınan oyuncu Baran Akbulut, son haliyle görenleri şaşırtıyor.

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut son haliyle görenleri şaşırttı! "Çok değişmişsin"

Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir rolüyle tanınan Baran Akbulut, dizideki oyunculuğu ve replikleriyle zaman zaman sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Aşk-ı Memnu dizisinden sonra da zaman zaman ekranlarda yer alan Akbulut, yıllar içerisinde adeta başka biri oldu.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut son haliyle görenleri şaşırttı!

Tarzını değiştiren Baran Akbulut'a takipçileri, "Cemile'yi şimdi anlıyorum", "Çok değişmişsin" gibi yorumlar yaptı.

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut son haliyle görenleri şaşırttı!

Şimdilerde 38 yaşında olan Baran Akbulut Aşk-ı Memnu dizisindeki şoför Beşir rolünden sonra Aşk ve Mavi, Kuzgun, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Çanakkale 1915 gibi projelerde de yer aldı.

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut son haliyle görenleri şaşırttı!

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut son haliyle görenleri şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut son haliyle görenleri şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut son haliyle görenleri şaşırttı!

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Anahtar Kelimeler:
Aşk-ı Memnu dizisi Baran Akbulut
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