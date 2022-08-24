Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut son haliyle görenleri şaşırttı! "Çok değişmişsin"

Aşk-ı Memnu dizisinde Beşir rolüyle tanınan Baran Akbulut, dizideki oyunculuğu ve replikleriyle zaman zaman sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Aşk-ı Memnu dizisinden sonra da zaman zaman ekranlarda yer alan Akbulut, yıllar içerisinde adeta başka biri oldu.

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

Tarzını değiştiren Baran Akbulut'a takipçileri, "Cemile'yi şimdi anlıyorum", "Çok değişmişsin" gibi yorumlar yaptı.

Şimdilerde 38 yaşında olan Baran Akbulut Aşk-ı Memnu dizisindeki şoför Beşir rolünden sonra Aşk ve Mavi, Kuzgun, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Çanakkale 1915 gibi projelerde de yer aldı.

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.





