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Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber! Entübe edildi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.05.2024 07:16
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Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Karanfil, kanser tedavisi gördüğü Florya’daki hastanede entübe edildi. 72 yaşındaki Karanfil, Aşk-ı Memnu dizisindeki Şayeste rolüyle hafızalarda yer etmişti. Ünlü oyuncunun, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil’den acı haber! Entübe edildi

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam’ın usta ismi Fatma Karanfil’in yaşam savaşı verdiği ortaya çıktı.

Kansere yakalanan Karanfil’in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi. 4. evre kanser olan Karanfil tedavi gördüğü Florya’daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fatma Karanfil’in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu söyledi.

ŞAHTESTE

3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.

Fatma Karanfil

FATMA KARANFİL KİMDİR?

1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenen Karanfil, 2001 yılında işine geri döndü.

2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile tekrar gündeme geldi. Fatma Karanfil Yeşilçam’ın efsane yapımlarından olan Keloğlan‘da Fatma karakterini canlandırmıştı.

Vitrin


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Fatma Karanfil aşkı memnu
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