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Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 10.06.2019 01:06 | Son Güncelleme

Her yaz olduğu gibi Aşk-ı Memnu bu sene de tekrar bölümleriyle ekranda olacak. Peki Kanal D ekranlarının unutulmayan dizisi Aşk-ı Memnu'nun tekrarları hangi kanalda ne zaman yayınlanacak?

Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacak?

Efsane dizi Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ile yeniden televizyonda yayınlanacak. Yayınlanan 79 bölümle izleyenleri ekran başına toplayan dizinin yayınlanacağı tarih belli oldu.

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem’in başrollerde oynadığı dizi bir döneme damga vurmuştu. Dillere destan bir yasak aşk ve çevresinde gelişen türlü olayların anlatıldığı dizi, yaz aylarında hafta içi her gün ekranda olacak.

Kanal D'nin Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizisi Aşk-ı Memnu, 10 Haziran Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.45'te Kanal D'de yayınlanacak.
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FİNAL BÖLÜMÜ REYTİNG REKORLARI KIRMIŞTI
Halit Ziya Uşagil'in kitabından televizyona uyarlanan Aşk-ı Memnu, yıllar sonra ekranlara geri dönüyor. Dizinin ilk bölümü 4 Eylül 2008 tarihinde yayınlanmaya başladı ve 24 Haziran 2010’da final yaptı. Dizinin final bölümü, Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranını elde etti. Bu başarının ardından birçok ülkede yayınlandı.

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AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?
Adnan, on bir yıl önce eşini kaybedince, sosyal hayattan uzaklaşıp köşküne çekilmiş, bütün ilgisini kızı Nihal ve oğlu Bülent’e vermiştir. Aile yadigâri emektarları, çocukların yarı Fransız dadısı ve hamiliğini yaptığı uzak akraba çocuğu Behlül ile İstanbul’un en önemli yalılarından birinde yaşayan Adnan Bey, yine İstanbul’un tanınmış ailelerinden Melih Bey takımından Firdevs Hanım’ın kızı Bihter’le yıllar sonra tekrar karşılaştıktan sonra, unuttuğu duyguları yeniden hatırlamaya, kış ortasında baharı filizlendirmeye başlar.

Firdevs Hanım çok hırslı bir kadındır. Kızlarıyla rekabet halindedir. Kocasının ani ölümü bile onu cemiyet hayatından uzaklaştıramamış, her önemli davetin en dikkat çekici yüzü olmaya devam etmiştir.

Bihter babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesine kin duymakta ve Firdevs Hanım’ın kızı olarak anılmaktan büyük utanç duymaktadır. Yalnızlığın ve hüznün içinde Adnan Bey’le karşılaştığında onun güvenli elini tutar ve yeni hayatına doğru yürümeye başlar.

Öte yandan Firdevs Hanım için de Adnan Bey en cazip eş adayıdır. Onu elde etmeye çalışırken kızı Bihter’le yolları kesişir ve anne kız arasında yıllarca sürecek büyük bir çatışma başlar.

Bihter, Adnan Bey’in köşkünde huzuru, güveni, mutluluğu ararken, tutkuyla tanışır. Behlül ve Bihter birbirlerine doğru sürüklenirler. Yasak aşkları bu ailedeki herkesi ayrı ayrı etkileyecektir. Masumiyet, ihanet bulutlarıyla gölgelenir. Tutku ve aşk sadakati esir alır.

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