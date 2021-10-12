Aşk Mantık İntikam 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Esra ve Çınar dudak dudağa

beraber gördükten sonra kafasında her şeyi bitirerek Çınar'a gider. Esra, Ozan'a Çınar'la çok mutlu olacaklarını söylerken Ozan bunu kabullenemez. Aynı mekanda karşılaşan çift aralarında gergin anlar yaşarken Ozan'a sinirlenen Esra, Çınar'ın dudağına yapışır.

AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜM ÖZETİ

Tüm yakınları Esra için telaşlanmaya başlamışken Esra, Ozan’ın evinde baygın yatmaktadır. Ozan, bulabileceği her yere bakar, en sonunda kendi evine gitmeye karar verir. Esra’yı orada baygın halde bulur ve hastaneye götürür. Esra kendine geldiğinde, kendisini itenin Çağla olduğunu söylemeye hazırlanırken yeni bir tehditle karşı karşıya kalır.

Ozan tüm olanlardan sonra çok değişmiş, herkesi ve her şeyi boş veren öfkeli bir adama dönüşmüştür. Şirketi ve işlerini umursamayarak teknesinde yaşamaya başlar. Şirket bu nedenle iş kaybı ile karşı karşıya gelecek, bu durum ise Çınar’ın eline Ozan’la ilgili koz verecektir. Musa ve Esra, Ozan’ı geri dönmesi için ikna etmeye çalışırlar ancak Ozan kimseyi dinlemez. Sonunda Ozan’ın Esra’yla ilgili gördükleri kontrolünü tamamen kaybetmesine yol açar.

