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  4. Aşk Mantık İntikam dizisine bomba isim! Anıl Tan, 4 yıl sonra ekrana dönüyor

Aşk Mantık İntikam dizisine bomba isim! Anıl Tan, 4 yıl sonra ekrana dönüyor

04.12.2021 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen yapımı Aşk Mantık İntikam dizisine taze kan. Son olarak 2018 yılında Çember dizisinde rol alan Anıl Tan, başrollerini Burcu Özberk ile İlhan Şen’in paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Aşk Mantık İntikam dizisine bomba isim! Anıl Tan, 4 yıl sonra ekrana dönüyor

Anıl Tan, 4 yıl aradan sonra Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekrana geri dönüyor. Pelin Akil ile evli olan oyuncu, 2018 yılındaki Çember dizisinden bu yana setlerde yer almıyor.

Kariyerine ara veren ve çocukları ile birlikte olmayı tercih eden Anıl Altan, karısı Pelin Akil’in yeniden dizilere dönmesine rağmen beklemeyi tercih etmişti.

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Alin ve Lina isimli ikiz bebekleri bulunan çift son yıllarda sosyal medyadaki etkileyici paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesi elde etti.

Pelin Akil, geçen sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyici karşısına çıkarak setlere geri dönüş yapmıştı. Pelin Akil, bu sezon ise Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı isimli dizide başrolde yer aldı.

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ANIL TAN, AŞK MANTIK İNTİKAM’DA

Birsen Altuntaş’ın Instagram hesabından paylaştığı habere göre; sevilen oyuncu Aşk Mantık İntikam dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. İddiaya göre Anıl Tan, dizide İlhan Şen’in canlandırdığı Ozan karakterine rakip birini canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Aşk Mantık İntikam dizisi
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