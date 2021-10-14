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Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla’sı Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram’ı yaktı geçti

14.10.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle gündemden düşmeyen Melisa Döngel, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli ceketiyle verdiği pozu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla’sı Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram’ı yaktı geçti

Melisa Döngül, 2016 yılında rol aldığı Hangimiz Sevmedik dizisiyle televizyon kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Melisa Döngel Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Deniz Çelik Elibol karakterinden sonra, 2020 yılında Fox TV’de ekranlara gelen Sen Çal Kapımı’ da ‘Ceren Başar’ karakteriyle hayran kitlesini artırdı.

MELİSA DÖNGEL’DEN OLAY POZ

Oyuncu şu sıralar Fox TV’nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam’da Çağla karakteri olarak izleyici karşısına çıkıyor. Dizide, Burcu Özberk, İlhan Şen ve Burak Yörük ile baş rolü paylaşan Melisa Döngel zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Aktif olarak kullandığı Instagram da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan oyuncu son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Aşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel öyle bir poz verdi ki, hayranları büyülendiAşk Mantık İntikam’ın Çağla’sı Melisa Döngel öyle bir poz verdi ki, hayranları büyülendi

Ünlü fotoğrafçı Cem Talu’nun objektifine poz veren güzel oyuncu paylaşımıyla takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Döngel’in paylaşımını seksi bulan takipçileri fotoğrafa bol bol ateş emojisi bıraktı.

Burcu Özberk ve İlhan Şen’in fotoğrafları sosyal medyayı salladı!Burcu Özberk ve İlhan Şen’in fotoğrafları sosyal medyayı salladı!


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Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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