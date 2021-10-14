Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla’sı Melisa Döngel derin göğüs dekolteli pozuyla Instagram’ı yaktı geçti

Melisa Döngül, 2016 yılında rol aldığı Hangimiz Sevmedik dizisiyle televizyon kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Melisa Döngel Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Deniz Çelik Elibol karakterinden sonra, 2020 yılında Fox TV’de ekranlara gelen Sen Çal Kapımı’ da ‘Ceren Başar’ karakteriyle hayran kitlesini artırdı.

MELİSA DÖNGEL’DEN OLAY POZ

Oyuncu şu sıralar Fox TV’nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam’da Çağla karakteri olarak izleyici karşısına çıkıyor. Dizide, Burcu Özberk, İlhan Şen ve Burak Yörük ile baş rolü paylaşan Melisa Döngel zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Aktif olarak kullandığı Instagram da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan oyuncu son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Ünlü fotoğrafçı Cem Talu’nun objektifine poz veren güzel oyuncu paylaşımıyla takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Döngel’in paylaşımını seksi bulan takipçileri fotoğrafa bol bol ateş emojisi bıraktı.



