Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra'sı Burcu Özberk'in final pozu olay oldu! "Bitti" notuyla paylaştı

2021 yılından bu yana ekranlarda olan Aşk Mantık İntikam dizisi her Cuma FOX TV ekranlarında yayınlanıyordu. No:9 Productions imzalı romantik komedi dizisinde başrolleri ise Burcu Özberk ve İlhan Şen paylaşıyordu.

FİNAL HABERİ SEVENLERİNİ ÜZMÜŞTÜ

Sevilen dizi Aşk Mantık İntikam, final bölümüyle son kez ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Özberk ve Şen'in müthiş enerji uyumu ile uzun bir süredir yayın hayatına devam eden dizinin final haberi ise izleyicileri üzmüştü.

Aşk Mantık İntikam'ın son kez ekrana geleceği final bölümü fragmanı da yayınlandı.

SON SET GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI!

Dizinin son set gününde çekilen video görüntülerini ise güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından paylaştı.

ELLERİNDE ÇOCUKLARLA POZ VERDİLER

Videoda Özberk ve partneri İlhan Şen'in elinde bebeklerle poz verdikleri görülüyor.

"BİTTİ"

Özberk, yaptığı paylaşımına "Bitti" notunu ekledi.



