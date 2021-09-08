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Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den tatil pozu!

08.09.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisinde hayat verdiği Çağla karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Melisa Döngel, Instagram hesabından paylaştığı tatil pozuyla büyük beğeni topladı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den tatil pozu!

Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla'sı başarılı oyuncu Melisa Döngel, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı bikinili pozuyla büyük beğeni topladı. Döngel'in paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum yağdı.

İşte Melisa Döngel'in o paylaşımı:

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den tatil pozu!

BABASI TARAFINDAN CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMIŞTI

Melisa Döngel, cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle babasından davacı olmuş, kız kardeşinin velayetinin kendisine verilmesini istemişti.

''ÇOCUKLUĞUMU YAŞAYAMADIM''

Döngel, davada şu ifadeleri kullanmıştı: ''Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç. Annem inanmadı. 'Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu. Evde hep kavga gürültü olur. En basitinden bir suyun yeri değişse gelip tekme tokat döver bizi. Bir keresinde sırf arkadaşımla parka gittim diye kolumu kırdı. Babam sürekli oyunculuğumu bitirmekle, okuldan almakla tehdit ettiği için bir şey diyemiyordum. Kendimi öldürmeye bile kalktım. Kaç kere hastaneye kaldırıldım hatırlamıyorum.''

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den tatil pozu!

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Melisa Döngel, 18 Eylül 1999'da İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakteriyle edindi. Yine aynı tarihte rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Nil karakterini oynadı. 2018'de FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den tatil pozu!

2020 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterine hayat verdi. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl Sen Çal Kapımı dizisine veda etti ve FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup Çağla Yılmaz karakterini canlandırmaya başladı.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den tatil pozu!

MELİSA DÖNGEL'İN YER ALDIĞI PROJELER

2016 Arka Sokaklar / Hangimiz Sevmedik
2017-2018 Elif
2018-2019 Bizim Hikaye
2019 Aşk Ağlatır
2020-2021 Sen Çal Kapımı
2021 Sadakatsiz
2021 Aşk Mantık İntikam

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den tatil pozu!

AŞK MANTIK İNTİKAM KONUSU NEDİR?

Garsonluk yapan Esra, yaşadığı sıkıntı dolu hayattan artık kurtulmak ister. Bunun için de mühendis olan Ozan ile mantık evliliği yapar. Ancak evliliğinde de maddi ve manevi sıkıntılar yaşayan Esra, Ozan'dan ayrılır. Ozan, boşanmasından bir süre sonra bir yazılım şirketi açarak zengin olur. Birgün Esra'nın Ozan'ın şirketinde işe başlamasıyla ikisinin yolu yeniden kesişir.

Aşk Mantık İntikam'ın Çağla'sı Melisa Döngel'den tatil pozu!


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Sen Çal Kapımı dizisi Burcu Özberk Kerem Bürsin Melisa Döngel Aşk Mantık İntikam dizisi
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