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Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk set hallerini paylaştı: "Gözlerim doldu"

02.10.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamları ekrana gelen FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'da Esra karakterini canlandıran Burcu Özberk, sosyal medyada sık sık setten kareler paylaşmaya devam ediyor. Genç ve güzel oyuncu bu defa set arasında çekilen bir fotoğrafı ve videoyu takipçileriyle paylaştı.

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı Burcu Özberk set hallerini paylaştı: "Gözlerim doldu"

FOX TV'nin yüksek reytingleriyle bilinen dizisi Aşk Mantık İntikam'da Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, set hallerini yeni bölüm öncesi takipçileri ile paylaştı. Sevilen oyuncu geçtiğimiz günlerde Magazinciler Derneği'nin ödül törenine katılmış ve şık elbisesiyle epey konuşulmuştu.

BURCU ÖZBERK'TEN SET HALLERİ PAYLAŞIMI!

Burcu Özberk, set ekibi ile birlikte çekim arasında çekildikleri bir fotoğrafı ve videoyu Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

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Güzel oyuncu yayınladığı videoda takipçilerinden yeni bölümü kaçırmamalarını isteyerek "Yeni bölüm için ben birkaç sahne izledim ve gözlerim doldu." şeklinde konuştu.

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Özberk, geçtiğimiz günlerde yaptığı siyah elbiseli paylaşımıyla da sosyal medya gündemini sallamıştı.

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Sevilen isim, Magazinciler Derneği ödül töreninde giydiği kıyafetiyle binlerce beğeni almış ve fotoğrafı "Magazinciler Derneği'ne bu anlamlı ödül için teşekkür ederim" notuyla paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
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