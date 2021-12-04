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Aşk Mantık İntikam’ın yıldızı sonunda aradığı aşkı buldu

04.12.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam’ın başrol oyuncularından Burak Yörük yeni bir aşka yelken açtı. Aldatıldığını öğrendiğinde ağladığını açıklayarak dikkatleri üzerine çelen Burak Yörük, gönlünü tasarımcı Tuana Yılmaz’a kaptırdı.

Aşk Mantık İntikam’ın yıldızı sonunda aradığı aşkı buldu

Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük’ün paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi yaptığı zaman atlamasıyla izleyicilerine yeni bir hikayenin kapısını araladı. Dizinin sevilen oyuncularından Burak Yörük, yeni bir aşka yelken açtı.

Snob Magazin’de yer alan Arif Hür’ün yazısına göre; Burak Yörük gönlünü tasarımcı Tuana Yılmaz'a kaptırdı.

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"ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Bugüne kadar; Alina Boz, Elif Aksu ve Sibil Çetinkaya gibi tanınmış simalarla birliktelik yaşayan ancak aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Burak Yörük, şimdilerde aşk sarhoşu.

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"ALDATILMANIN ACISINI UNUTMUŞ OLDU"

Geçmiş yıllarda, "Aldatıldım. İhaneti mesajlardan yakaladım" diyerek zor günler geçirdiğini itiraf eden Burak Yörük, aradığı huzuru, sadakati ve samimiyeti Tuana Yılmaz da bulmuş.

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Aşk Mantık İntikam dizisinde en beğendiğiniz oyuncu kim?

Aşk Mantık İntikam dizisinde en beğendiğiniz oyuncu kim?
Burcu Özberk
İlhan Şen
Melisa Döngel
Burak Yörük

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Aşk Mantık İntikam dizisi
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