Aşk Mantık İntikam’ın yıldızı sonunda aradığı aşkı buldu

Başrollerini Burcu Özberk, İlhan Şen, Melisa Döngel ve Burak Yörük’ün paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisi yaptığı zaman atlamasıyla izleyicilerine yeni bir hikayenin kapısını araladı. Dizinin sevilen oyuncularından Burak Yörük, yeni bir aşka yelken açtı.

Snob Magazin’de yer alan Arif Hür’ün yazısına göre; Burak Yörük gönlünü tasarımcı Tuana Yılmaz'a kaptırdı.

"ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ"

Bugüne kadar; Alina Boz, Elif Aksu ve Sibil Çetinkaya gibi tanınmış simalarla birliktelik yaşayan ancak aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan Burak Yörük, şimdilerde aşk sarhoşu.

"ALDATILMANIN ACISINI UNUTMUŞ OLDU"

Geçmiş yıllarda, "Aldatıldım. İhaneti mesajlardan yakaladım" diyerek zor günler geçirdiğini itiraf eden Burak Yörük, aradığı huzuru, sadakati ve samimiyeti Tuana Yılmaz da bulmuş.