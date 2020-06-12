Aşk Olsun filmi ne zaman çekildi? Aşk Olsun konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aşk Olsun filmi 2015 yılında vizyona giren yerli romantik filmdir. Filmin yönetmenliğini Neslihan Yıldız Alak ile Murat Serezli yürüttü. Senaryosunu Eşref Dinçer kaleme aldı. Başrollerde ise İlker Aksum, Sedef Avcı, Kenan Ece ve Selen Seyven yer alıyor.

AŞK OLSUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kadınlara “aşk doktorluğu” yaparak hayatını kazanan Ozan'ın yeni müşterisi Ceyda, ayrıldığı sevgilisi Caner’e geri dönebilmek amacıyla Ozan’ın yardımını ister. Fakat Caner, yaşadığı aşk acısını unutmak için yeni bir ilişkiye yelken açmıştır bile. Hiç hesapta yokken aşk doktoru Ozan, Pınar ile karşılaşır ve ona aşık olur. Bu arada esas görevini de unutmaz ve eski sevgililerin tekrar bir araya gelmesi için bir oyun düzenler. Fakat Ozan'ın planını Pınar fark eder ve Ozan’ın hayalini kurduğu ilişki başlamadan nihayete erer. Arap saçına dönen ilişkiler ağında bu eğlenceli dörtlü kendi mutlu sonlarını yakalayabilecekler midir?

AŞK OLSUN FİLMİNİN OYUNCULARI

İlker Aksum - Ozan

Sedef Avcı - Pınar

Kenan Ece - Caner

Selen Seyven- Ceyda

