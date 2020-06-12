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Aşk Olsun filmi ne zaman çekildi? Aşk Olsun konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 22:19 | Son Güncelleme

Aşk Olsun isimli Türk filmi bu akşam Fox ekranlarında yayınlanıyor. Romantik komedi türündeki Aşk Olsun, vizyona girdiği 2015'in dikkat çekici filmleri arasında yer aldı. Sevilen oyuncu İlker Aksum bu defa bir aşk doktorunu canlandırıyor. Peki Aşk Olsun filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? İşte Aşk Olsun filmi hakkında bilgiler.

Aşk Olsun filmi ne zaman çekildi? Aşk Olsun konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aşk Olsun filmi 2015 yılında vizyona giren yerli romantik filmdir. Filmin yönetmenliğini Neslihan Yıldız Alak ile Murat Serezli yürüttü. Senaryosunu Eşref Dinçer kaleme aldı. Başrollerde ise İlker Aksum, Sedef Avcı, Kenan Ece ve Selen Seyven yer alıyor.

AŞK OLSUN FİLMİNİN KONUSU NE?

Kadınlara “aşk doktorluğu” yaparak hayatını kazanan Ozan'ın yeni müşterisi Ceyda, ayrıldığı sevgilisi Caner’e geri dönebilmek amacıyla Ozan’ın yardımını ister. Fakat Caner, yaşadığı aşk acısını unutmak için yeni bir ilişkiye yelken açmıştır bile. Hiç hesapta yokken aşk doktoru Ozan, Pınar ile karşılaşır ve ona aşık olur. Bu arada esas görevini de unutmaz ve eski sevgililerin tekrar bir araya gelmesi için bir oyun düzenler. Fakat Ozan'ın planını Pınar fark eder ve Ozan’ın hayalini kurduğu ilişki başlamadan nihayete erer. Arap saçına dönen ilişkiler ağında bu eğlenceli dörtlü kendi mutlu sonlarını yakalayabilecekler midir?

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AŞK OLSUN FİLMİNİN OYUNCULARI

İlker Aksum - Ozan

Sedef Avcı - Pınar

Kenan Ece - Caner

Selen Seyven- Ceyda

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