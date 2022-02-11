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Aşk Taktikleri filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Netflix'te yayınlandı mı? Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kimler?

11.02.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Taktikleri filminin fragmanı Netflix'te yayınlanmıştı. Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı Aşk Taktikleri filminin Netflix'te ne zaman yer alacağı merak konusu oldu. Emre Kabakuşak'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filme ilişkin Aşk Taktikleri filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Netflix'te yayınlandı mı? Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kimler? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Aşk Taktikleri filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Netflix'te yayınlandı mı? Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kimler?

Aşk Taktikleri fragmanı Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 130'un üzerinde ülkede hizmet veren Netflix'te yayınlandı. Oynadığı dizilerle adından söz ettiren Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı Aşk Taktikleri filmine ilişkin araştırma yapılıyor. Peki Aşk Taktikleri filminin konusu nedir? Nerede çekildi? Netflix'te yayınlandı mı? Aşk Taktikleri filmi oyuncuları kimler? Netflix'in yeni filmine ilişkin detayları sizler için derledik.

Aşk Taktikleri filminin konusu nedir? Netflix'e geldi mi?

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Aşk Taktikleri filminin konusu ile ilgili Netflix’te şu ifadelere yer verildi:

“Biri senin için yanıp tutuşsun diye iddiaya girişir misin? Çapkın bir reklamcı ile öz güveni yüksek bir blog yazarı sıra dışı taktiklerle bunu başarmaya çalışacak.” ifadelerine yer verildi.

Aşk Taktikleri filminin konusu nedir? Netflix'e geldi mi?

Aşk Taktikleri filminde Demet Özdemir’in hayat verdiği karakter erkekleri çözdüğünü belirtecek ve bu konuda sürekli takipçilerine bilgiler verecek.

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AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Netflix'in yeni filmi Aşk Taktikleri, Kapadokya'da çekildi. Filmin kadrosunda usta oyuncular yer alıyor.

Aşk Taktikleri filminin konusu nedir? Netflix'e geldi mi?

AŞK TAKTİKLERİ NETFLİX'TE YAYINLANDI MI?

Romantik komedi türünde iddialı bir yapım olan Aşk Taktikleri 11 Şubat 2022 Cuma (bugün) Netflix dijital platformunda izleyiciyle buluştu.

Aşk Taktikleri filminin konusu nedir? Netflix'e geldi mi?

AŞK TAKTİKLERİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerini paylaştığı filmde ayrıca Atakan Çelik, Doğukan Polat, Özgür Ozan, Deniz Baydar, Hande Yılmaz, Ecem Atalay, Yasemin Yazıcı gibi başarılı isimler bulunuyor.

Aşk Taktikleri filminin konusu nedir? Netflix'e geldi mi?

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Netflix Demet Özdemir Şükrü Özyıldız
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