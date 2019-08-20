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Aşk Tesadüfleri Sever 2 kadrosuna sürpriz isimler katıldı

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SİNEMA TV  | 20.08.2019 13:05 | Son Güncelleme

Merakla beklenen “Aşk Tesadüfleri Sever 2” filminin çekimleri sürerken, oyuncu kadrosundaki sürpriz isimler de açıklanmaya devam ediyor!

Tesadüflerle örülü unutulmaz bir aşk hikâyesiyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin başrollerini başarılı oyuncular Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz paylaşıyor. Filmin sürpriz isimlerle dolu zengin kadrosuna başrollerin yanı sıra, Zuhal Olcay ve Türkü Turan’ın ardından usta oyuncular Uğur Polat, Levent Can, Erkan Can, Hülya Gülşen Irmak ve Eli Mango da dahil oldular.

Gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”, geçmişin aşklarını günümüz ilişkileriyle karşılaştırırken seyircisini 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkaracak. “Aşk Tesadüfleri Sever 2” bir kez daha tesadüflerin aşka hizmet edişini anlatacak.

Hikâyesi ilk filmde olduğu gibi İpek Sorak’a ait olan “Aşk Tesadüfleri Sever 2”nin senaryosu yine Nuran Evren Şit’in imzasını taşıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ile İpek Sorak birlikte oturuyor.

“Aşk Tesadüfleri Sever 2”, Ocak 2020’de vizyondaki yerini alacak.

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