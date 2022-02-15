Aşk Tesadüfler Sever 2 filminin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak üstlendi. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken romantik komedi türündeki film Netflix'te de yer alıyor. 2020 yılının Ocak ayında ilk gösterimi yapılan filme ilişkin Aşk Tesadüfleri Sever 2 konusu nedir? Nerede çekildi? Aşk Tesadüfleri Sever filmi oyuncuları kimler? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Vizyonda olduğu dönemde izlenme rekorları kıran ve Netflix izleyicisinin de severek izlediği filme ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 KONUSU NEDİR?

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve İpek Sorak'ın üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminin senaryosunu da Nuran Evren Şit kaleme almıştır. Film 2019 senesinde vizyona girmiştir ve ilk filmin devam niteliğindedir.

Filmde 1960’lardan günümüze uzanan romantik bir yolculuğa çıkılıyor. Sema ve Niko geçmişte birbirini seven ancak aşkları imkânsız bir hâle gelmiş iki gençtir. Çünkü dönemin siyasi hassasiyeti sebebiyle bir Türk-Rum gerginliği yaşanmaktadır. Her ne kadar duygularını özgürce yaşamak konusunda direnmeye çalışsalar da kader onları ayıracaktır.

Bu arada günümüzde yaşayan Defne ve Kerem adlı iki genç de bir barda tanışıp âşık olmuşlardır. Onların ilişkisinde de inişli çıkışlı dönemler meydana gelir. İki farklı dönemde geçen ve gerçek bir yaşam öyküsüne dayanan filmde, geçmiş ile günümüzün ilişkileri karşılaştırılıyor.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

2020 yılında vizyona giren Aşk Tesadüfleri Sever filmi Hüzzam Film ve Böcek Film stüdyolarında çekildi.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nesrin Cavadzade (Defne)

Yiğit Kirazcı (Kerem)

Elif Doğan (Sema'nın gençliği)

Aytaç Şaşmaz (Niko'nun gençliği)

Hülya Gülşen Irmak (Nuran)

Levent Can (Yorgo)

Türkü Turan (Aylin)

Eli Mango (Marika)

Zuhal Olcay (Sema)

Uğur Polat (Niko)

Erkan Can (Kemal)

