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Aşk ve Mavi'de Yaman ve Mavi aşkı başlıyor! Keremcem diziye böyle girdi! Aşk ve Mavi 76. bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 27.10.2018 00:41 | Son Güncelleme

ATV'de ekrana gelen Aşk ve Mavi dizisinin 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk ve Mavi yeni bölümde Keremcem'in canlandırdığı Yaman karakteri hem yeni bir aşka yelken açıyor, hem de geçmişindeki sırlarıyla yüzleşiyor. Aşk ve Mavi'den ayrılan Emrah'ın yerine diziye katılan Keremcem 75. son bölümde ilk defa seyirci karşısına çıktı. Fazıl Göreçki'nin gayrimeşru oğlu olan Yaman, ailedeki tüm dengeleri değiştirmeye başladı. İşte Aşk ve Mavi 76. yeni bölüm fragmanı...

Aşk ve Mavi'de Yaman ve Mavi aşkı başlıyor! Keremcem diziye böyle girdi! Aşk ve Mavi 76. bölüm fragmanı yayınlandı!

Aşk ve Mavi'nin 75. son bölümü 26 Ekim Cuma akşamı ekrana geldi. Aşk ve Mavi'de başrol oyuncusu Emrah'ın canlandırdığı Ali karakteri son bölümde ağabeyi tarafından öldürülmüştü. Aşk ve Mavi'ye 75. bölümde veda eden Emrah'ın yerine Keremcem katıldı. Fazıl Göreçki'nin gayrimeşru oğlu olan Yaman'ın gelmesiyle Göreçki ailesindeki tüm dengeler değişmeye başladı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Keremcem'in canlandırdığı Yaman rolü dizinin yeni bölümünde fırtına gibi esti.

Yakışıklı oyuncu Keremcem, Aşk ve Mavi'nin yeni bölümünde konağa da damga vurdu. Dizide konağın hizmetçisi Birgül'ü canlandıran Birgül Ulusoy'un ise Keremcem'in fit vücudunu gördükten sonra verdiği; "O ney ya!" tepkisi ile gülümsemeye sebep oldu.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Göreçki Konağı'nda herkes Ali'nin eve dönmesini beklerken onun başına ne geldiğini sadece Cemal bilmektedir. Ali, abisinin büyük oyununu bozmuş ama bunun bedelini ağır bir şekilde ödemiştir. Cemal, geri dönülemez bir şey yapmış ve bu belayı da başından kolaylıkla savuşturmuştur. Fazıl'a eski bir tanıdığının ölüm haberi gelir. Kadının mezarını ziyaret eden Fazıl kendisini izleyen Cemal'den habersizdir. Kadının kim olduğunu öğrenmeye çalışan Cemal yıllardır gizlenen bir gerçeği ortaya çıkarır.

AŞK VE MAVİ'DE ALİ NASIL ÖLDÜ?
Aşk ve Mavi’nin 19 Ekim tarihli bölümünde; Cemal'in büyük oyununu bozan Ali bunun bedelini ağır bir şekilde ödedi. Cemal ve Ali arasında yaşanan arbede sonucunda yere düşerek kafasını taşa vuran Ali, hayatını kaybetti.

Yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Hakan Arslan'ın oturduğu dizide Emrah Erdoğan, Burcu Kıratlı, Kenan Bal, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Alayça Öztürk, Birgül Ulusoy gibi başarılı isimler rol alıyor. Aşk ve Mavi, cuma akşamları yeni bölümleriyle atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam edecek.


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