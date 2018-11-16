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Aşk ve Mavi dizisi bitti mi? Finalde neler olacak? Aşk ve Mavi 78. final bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 16.11.2018 00:25 | Son Güncelleme

Aşk ve Mavi dizisi Cuma akşamı yayınlanacak olan 78. yeni bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Aşk ve Mavi'de Emrah'ın ayrılmasının ardından senaryoda değişiklikler yaşanmış ve Keremcem diziye katılmıştı. Peki Aşk ve Mavi neden bitti? Reytinglerde düşüş yaşayan dizi için erken final kararı alındı. Peki Aşk ve Mavi dizisi finalinde neler olacak? Aşk ve Mavi nasıl bitiyor? İşte Aşk ve Mavi 78. final bölüm fragmanı ve konusu.

Aşk ve Mavi dizisi bitti mi? Finalde neler olacak? Aşk ve Mavi 78. final bölüm fragmanı izle!

AŞK VE MAVİ NEDEN BİTTİ?
ATV'de 3. sezonuyla ekranlarda olan Aşk ve Mavi dizisi 16 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak olan 78. bölümüyle final yapacak. Dizide başrolde oynayan Emrah geçtiğimz haftalarda ayrılmış, Ali ise ölmüştü. Emrah'ın ardından diziye başrol oyuncusu olarak Keremcem katılmıştı. Keremcem'in canlandırdığı Yaman karakteriyle Mavi arasında yeni bir aşk başlamıştı. Ancak Aşk ve Mavi'nin reytinglerini Keremcem de kurtaramadı. Normalde sezon sonunda bitmesi planlanan dizi için erken final kararı alındı. ATV ise cuma akşamları Aşk ve Mavi'nin yerine yeni dizi Şahin Tepesi'ni ekrana sürmeye hazırlanıyor.

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AŞK VE MAVİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yaman'ın Mavi'ye yardıma koştuğunu öğrenen Yüksel deliye döner. Mavi'nin sevgilisini elinden almaya çalıştığını düşünmektedir. Yaman bu düşüncesine çok kızar ve Yüksel'den uzaklaşır. Yaman'ı kaybedeceğini düşünen Yüksel öfkesini Mavi'den çıkarmaya kararlıdır. Cemal, kendisine şantaj yapan Galip'i alt etmek için bir plan yapar. Planı başarılı olur ve Galip geri adım atar. Cemal, bir kez daha beladan sıyrıldığını düşünse de ölümcül bir hata yaptığını fark etmesi geç olmayacaktır.

Aşk ve Mavi dizisinin final bölümü için geri sayım başladı. Başrol oyuncusu Emrah’ın kısa bir süre önce veda ettiği Aşk ve Mavi, bu hafta son kez izleyici karşısına çıkacak.

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