Aşk ve Mavi dizisi bitti mi? Finalde neler olacak? Aşk ve Mavi 78. final bölüm fragmanı izle!

AŞK VE MAVİ NEDEN BİTTİ?

ATV'de 3. sezonuyla ekranlarda olan Aşk ve Mavi dizisi 16 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak olan 78. bölümüyle final yapacak. Dizide başrolde oynayan Emrah geçtiğimz haftalarda ayrılmış, Ali ise ölmüştü. Emrah'ın ardından diziye başrol oyuncusu olarak Keremcem katılmıştı. Keremcem'in canlandırdığı Yaman karakteriyle Mavi arasında yeni bir aşk başlamıştı. Ancak Aşk ve Mavi'nin reytinglerini Keremcem de kurtaramadı. Normalde sezon sonunda bitmesi planlanan dizi için erken final kararı alındı. ATV ise cuma akşamları Aşk ve Mavi'nin yerine yeni dizi Şahin Tepesi'ni ekrana sürmeye hazırlanıyor.

AŞK VE MAVİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yaman'ın Mavi'ye yardıma koştuğunu öğrenen Yüksel deliye döner. Mavi'nin sevgilisini elinden almaya çalıştığını düşünmektedir. Yaman bu düşüncesine çok kızar ve Yüksel'den uzaklaşır. Yaman'ı kaybedeceğini düşünen Yüksel öfkesini Mavi'den çıkarmaya kararlıdır. Cemal, kendisine şantaj yapan Galip'i alt etmek için bir plan yapar. Planı başarılı olur ve Galip geri adım atar. Cemal, bir kez daha beladan sıyrıldığını düşünse de ölümcül bir hata yaptığını fark etmesi geç olmayacaktır.

Aşk ve Mavi dizisinin final bölümü için geri sayım başladı. Başrol oyuncusu Emrah’ın kısa bir süre önce veda ettiği Aşk ve Mavi, bu hafta son kez izleyici karşısına çıkacak.

