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Aşk ve Mavi dizisinde flaş iddia! Emrah'ın yerine kim geliyor?

DİZİ HABERLERİ  | 29.09.2018 00:11 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Aşk ve Mavi dizisiyle ekranlara dönen Emrah, yeni sezon için zam isteyince yapımcıyla anlaşamadığı iddia edilmişti.

Aşk ve Mavi dizisinde flaş iddia! Emrah'ın yerine kim geliyor?

atv'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Aşk ve Mavi'de değişim rüzgârları esiyor. Geçen cuma 3. sezonuna başlayan dizinin başrol oyuncusu Emrah Erdoğan'ın 75. bölümde canlandırdığı 'Ali Göreçki' karakterinin öleceği ortaya çıkmıştı.

KEREMCEM Mİ GELİYOR?
Dört bölüm sonra projeye veda edecek olan Emrah'ın yerine gelecek olan isim ise merak konusu oldu. Yapım şirketi NTC Medya'nın patronu Mehmet Yiğit Alp'in dizide Yaman adlı karaktere hayat verecek yeni başrol oyuncusu için Keremcem'e teklif götürdüğü konuşuluyor.

Kapadokya'da çekilen dizinin kadrosuna katılacağı iddia edilen Keremcem, 'Aşk Oyunu' ve 'O Hayat Benim' gibi uzun soluklu ve çok izlenen projeleriyle akıllarda yer etmişti.

keremcem

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Anahtar Kelimeler:
Aşk ve Mavi keremcem emrah

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