MAGAZİN

Aşk ve Mavi neden bitti? Göreçki ailesinin mutlu sonu! Aşk ve Mavi 78. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 17.11.2018 01:36 | Son Güncelleme

Aşk ve Mavi dizisi 78. final bölümüyle ekrana geldi. Peki Aşk ve Mavi dizisi finalinde neler oldu, dizi nasıl bitti? Aşk ve Mavi'nin final bölümünde mutlu son yaşandı. Sonunda evlenen Hasibe ve Mümtaz dünya turuna çıktı. Ali Göreçki adına kurulan vakıf ise binlerce kadına destek oldu. Yaman ise ailesiyle geçmişten gelen kavgalarını bir kenara bıraktı ve babasıyla barıştı. Mavi ile Yaman arasındaki ilişki ise yeni bir boyut kazandı. İşte Aşk ve Mavi dizisi final bölümü son sahnesi ve yaşananlar.

Aşk ve Mavi neden bitti? Göreçki ailesinin mutlu sonu! Aşk ve Mavi 78. son bölüm final sahnesi izle!

ATV'de 3. sezonuyla ekranlarda olan Aşk ve Mavi dizisi 16 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak olan 78. bölümüyle final yaptı. Aşk ve Mavi final bölüm son sahnesinde mutlu son yaşandı. Hasibe ve Mümtaz evlendi ve dünyayı gezmeye başladı. Yaman ve babası arasındaki buzlar eridi. Yaman ailesiyle barıştı ve herkes yemekte buluştu.

AŞK VE MAVİ NEDEN BİTTİ?
Dizide başrolde oynayan Emrah geçtiğimz haftalarda ayrılmış, Ali ise ölmüştü. Emrah'ın ardından diziye başrol oyuncusu olarak Keremcem katılmıştı. Keremcem'in canlandırdığı Yaman karakteriyle Mavi arasında yeni bir aşk başlamıştı. Ancak Aşk ve Mavi'nin reytinglerini Keremcem de kurtaramadı. Normalde sezon sonunda bitmesi planlanan dizi için erken final kararı alındı. ATV ise cuma akşamları Aşk ve Mavi'nin yerine yeni dizi Şahin Tepesi'ni ekrana sürmeye hazırlanıyor.

AŞK VE MAVİ FİNALDE NELER OLDU?
Yaman’ın Mavi’ye yardıma koştuğunu öğrenen Yüksel deliye döner. Mavi’nin sevgilisini elinden almaya çalıştığını düşünmektedir. Yaman bu düşüncesine çok kızar ve Yüksel’den uzaklaşır. Yaman’ı kaybedeceğini düşünen Yüksel öfkesini Mavi’den çıkarmaya kararlıdır. Cemal, kendisine şantaj yapan Galip’i alt etmek için bir plan yapar. Planı başarılı olur ve Galip geri adım atar. Cemal, bir kez daha beladan sıyrıldığını düşünse de ölümcül bir hata yaptığını fark etmesi geç olmayacaktır.

İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi bakın ne oldu!İki hafta boyunca her gün haşlanmış yumurta yedi bakın ne oldu!
İstanbullu Gelin son bölüm izle! Ülfet kocasını öldürdüğünü böyle açıkladı! İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?İstanbullu Gelin son bölüm izle! Ülfet kocasını öldürdüğünü böyle açıkladı! İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan ve Ali evleniyor mu? Bir Litre Gözyaşı 7. yeni bölüm fragmanı izle!Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan ve Ali evleniyor mu? Bir Litre Gözyaşı 7. yeni bölüm fragmanı izle!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aşk ve Mavi aşk ve mavi neden bitti aşk ve mavi 78. final bölüm izle aşk ve mavi son bölüm izle aşk ve mavi nasıl bitti aşk ve mavi final bölümü

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme!

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma'da Ender'den Halit'i bitirecek hamle! 'Onu mahvedeceğim' Yasak Elma 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Yasak Elma'da Ender'den Halit'i bitirecek hamle! 'Onu mahvedeceğim' Yasak Elma 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar son bölüm izle! Rıza Baba'nın torunu kaçırılıyor! Arka Sokaklar 496. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar son bölüm izle! Rıza Baba'nın torunu kaçırılıyor! Arka Sokaklar 496. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Kızım 9. son bölüm final sahnesi izle! Asu, Öykü'yü Demir'den alacak mı? Kızım 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızım 9. son bölüm final sahnesi izle! Asu, Öykü'yü Demir'den alacak mı? Kızım 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin son bölüm izle! Ülfet kocasını öldürdüğünü böyle açıkladı! İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin son bölüm izle! Ülfet kocasını öldürdüğünü böyle açıkladı! İstanbullu Gelin 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan ve Ali evleniyor mu? Bir Litre Gözyaşı 7. yeni bölüm fragmanı izle!

Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan ve Ali evleniyor mu? Bir Litre Gözyaşı 7. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman ve Ertuğrul Bey'e ormanda büyük tuzak!

Diriliş Ertuğrul 124. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman ve Ertuğrul Bey'e ormanda büyük tuzak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.