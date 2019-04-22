Asker eğlencesinde kan aktı! Cebindeki telefon hayatını kurtardı!

Olay, Kale mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ata 30. Sokakta düzenlenen asker uğurlama gecesinde çıkan tartışmada A.Ç. (34) adlı şahıs tabancayla vuruldu.

İddialara göre, vurulduktan sonra aracına binerek hastaneye giden yaralı şahıs, yol üzerinde 4 ayrı araç ile İ.A adlı bir yayaya çarptı. Daha sonra aracıyla Hasanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesine gelen A.Ç. panikle aracını durduramayarak hastanenin acil servis girişindeki kapıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle servis kapısındaki cam kırıldı. Olay üzerine hastane ve asker gecesinin yapıldığı yere çok sayıda ekip sevk edildi. Asker gecesinde yaralanan A.Ç ile diğer şahıs Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

