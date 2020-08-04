Asker sözleri: Vatani görevini yapanlar ve onları bekleyenler için en güzel sözler

Vatani görevin yapıldığı askerlik, biriken anılarla daha anlamlı bir hale gelir. Askerlik hem giden hem bekleyen için ne kadar zor olsa da, bir gurur kaynağıdır. Bu güzel bekleyişte sevdiklerinize gönderebileceğiniz sözleri sizler için hazırladık...

Asker Sözleri

Askere gidiyorsanız veya askere giden sevdikleriniz varsa güzel sözler söyleyerek yüzlerini güldürebilir, onları cesaretlendirebilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz asker sözleri..

Uğrunda ölmeyeceğimiz bayrağın gölgesine sığınmayız. Asker olup vatana sahip çıkarız.

Aşk güzel eğer karşılığı varsa, ama karşılıksız da sevilir söz konusu vatansa..

Ey bu vatan için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhidi. Bedri'n Arslanları ancak bu kadar şanlı idi.

Ben asker oldum, bileğim bükülmez. Kurşun yesem de kanım asla yere dökülmez.

Askerlik, kutsal bir görevdir. Özlemin en güzel halini yaşatan askerlik, asker olan için de bekleyen için de zordur. Bu süreçte içinizdekileri yansıtmak için kısa asker sözleri paylaşabilirsiniz.

Bir Türk askerinin gözyaşı, dağı taşı duman eder.

Asker vurulunca ölmez, unutulunca ölür.

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli güç, askerleridir.

Ezanla geldik selayla gideriz. Bu bayrak için kanımızı şerbet niyetine içeriz.

Dönersek vatan, dönmezsek cennet bizim.

Uğrunda varsa ölünecek, o da vatandır elbet.

Asker Yareni Sözleri

Eğer askere giden sevdiğiniz varsa ya da askere gitmişseniz ve sevdiğinizden uzaksanız zaman geçmek bilmez. Süreci daha kolay atlatabilmek için içinizdekileri dışarı vurmanız önemlidir. Sevginizi anlatan bu anlamlı sözler tam size göre...

Her annenin oğlu asker olur, ama her genç kızın sevdiği bahriyeli olamaz.

Dağlara çizmişler resmimi, komando koymuşlar ismimi. Olur da bir gün dönemezsem diye göndermişler sana ikimizin resmini..

Ne hasta bekler sabahı, ne kanlı şehidi mezar. Ne şeytan bekler bekler günahı ne de melek sevabı benim seni beklediğim kadar.

Sensiz geçiyor günlerim sevgilim, ben hep seni özler, yalnız seni beklerim. Sen gelene kadar gözlerimden yaşlar dökerim.

Ayrılığımıza gülümsüyorsam hasretini içime içime atıyorsam, sana olan aşkımdandır.

Göz görüp gönül sevmişse eğer, elin eli tutmasına gerek yok. Ben seni uzaklardan da severim.

Asker Sevgiliye Sözler

Askerde olan sevdiğine özlem duyan, hasretini dile getirmek isteyen sevgililer asker sözlerini araştırıyor. En güzel asker sözleriyle duygularınızı korkmadan paylaşın.