Asker sözleri: Vatani görevini yapanlar ve onları bekleyenler için en güzel sözler

Vatani görevin yapıldığı askerlik, biriken anılarla daha anlamlı bir hale gelir. Askerlik hem giden hem bekleyen için ne kadar zor olsa da, bir gurur kaynağıdır. Bu güzel bekleyişte sevdiklerinize gönderebileceğiniz sözleri sizler için hazırladık...
Asker Sözleri
Askere gidiyorsanız veya askere giden sevdikleriniz varsa güzel sözler söyleyerek yüzlerini güldürebilir, onları cesaretlendirebilirsiniz. İşte sizin için seçtiğimiz asker sözleri..
- Uğrunda ölmeyeceğimiz bayrağın gölgesine sığınmayız. Asker olup vatana sahip çıkarız.
- Aşk güzel eğer karşılığı varsa, ama karşılıksız da sevilir söz konusu vatansa..
- Ey bu vatan için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhidi. Bedri'n Arslanları ancak bu kadar şanlı idi.
- Ben asker oldum, bileğim bükülmez. Kurşun yesem de kanım asla yere dökülmez.
Askerlik, kutsal bir görevdir. Özlemin en güzel halini yaşatan askerlik, asker olan için de bekleyen için de zordur. Bu süreçte içinizdekileri yansıtmak için kısa asker sözleri paylaşabilirsiniz.
- Bir Türk askerinin gözyaşı, dağı taşı duman eder.
- Asker vurulunca ölmez, unutulunca ölür.
- Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli güç, askerleridir.
- Ezanla geldik selayla gideriz. Bu bayrak için kanımızı şerbet niyetine içeriz.
- Dönersek vatan, dönmezsek cennet bizim.
- Uğrunda varsa ölünecek, o da vatandır elbet.
Asker Yareni Sözleri
Eğer askere giden sevdiğiniz varsa ya da askere gitmişseniz ve sevdiğinizden uzaksanız zaman geçmek bilmez. Süreci daha kolay atlatabilmek için içinizdekileri dışarı vurmanız önemlidir. Sevginizi anlatan bu anlamlı sözler tam size göre...
- Her annenin oğlu asker olur, ama her genç kızın sevdiği bahriyeli olamaz.
- Dağlara çizmişler resmimi, komando koymuşlar ismimi. Olur da bir gün dönemezsem diye göndermişler sana ikimizin resmini..
- Ne hasta bekler sabahı, ne kanlı şehidi mezar. Ne şeytan bekler bekler günahı ne de melek sevabı benim seni beklediğim kadar.
- Sensiz geçiyor günlerim sevgilim, ben hep seni özler, yalnız seni beklerim. Sen gelene kadar gözlerimden yaşlar dökerim.
- Ayrılığımıza gülümsüyorsam hasretini içime içime atıyorsam, sana olan aşkımdandır.
- Göz görüp gönül sevmişse eğer, elin eli tutmasına gerek yok. Ben seni uzaklardan da severim.
Asker Sevgiliye Sözler
Askerde olan sevdiğine özlem duyan, hasretini dile getirmek isteyen sevgililer asker sözlerini araştırıyor. En güzel asker sözleriyle duygularınızı korkmadan paylaşın.
- Askerlik ayları bitecek, şafak bir gün doğan güneş diyecek. İşte sevgilim, o güneş bir gün bizim için doğacak.
- Askerimin otobüsü kalktı gidiyor, sensiz kaldığım her gün yüreğim yanıyor. Bu mecburi ayrılık çabuk geçer mi askerim?
- Canım sevgilim.. Sen vatan nöbetindesin, ben ise senin nöbetindeyim. Elbet bir gün şafak sökecek, kalplerimiz birleşecek.
- Bu kalbe bir kez adın yazıldı, bir daha silinmez. Bu ömrüm senin ömrüne adandı. Çabuk gel sevdiğim...
- Benim sevdiğim asker oldu, onsuz geçen her saniyede benim gözlerim doldu.
Damar Asker Sözleri
İyi-kötü tüm anlarıyla bir anı olarak kalır askerlik günleri. Yıllar sonra kah gülerek kah ağlayarak hatırlanır. Sosyal medyada paylaşacağınız bu yazılarla hatıralarınızı çoğaltabilirsiniz.
- Askerde koğuş arkadaşı ölümüne arkadaştır. Ölüm arkadaşın can kardeşindir.
- Ülkümüz göklerde dalgalanan sancak, Allah'ın huzurunda eğiliriz ancak ve ancak.
- Bil ki, kanım vatana toprak olur; bil ki, ruhum cennete bekçi olur. Benim canım ay yıldıza feda olur.
- Cansa can, kansa kan. Şanlı bayrağım yeter ki sen dalgalan.
- Kendim uzak hayalim yakın, benim için ağlamayın. Vatan için resmimi duvara asın.
- Sen vatanı beklersin gecenin koynunda, biz senin sayende uyuruz yatağımızda.
Güzel Asker Sözleri
Askerde olan ya da geride kalan kişileri güzel hatırlamak önemlidir. Sıkı sıkı sarılmak için her iki taraf da şafak sayar. Günlerinizi kolaylaştırmak, yükünüzü hafifletmek için güzel asker sözlerini paylaşabilirsiniz.
- Askeriz biz yüce dağları aşarız. Vatan uğruna canımızı verir, dalgalanan bayrak için koşarız.
- Bu vatan bizimdir, ferman gerekmez. Bizim asker olduğumuz yere yabancı giremez.
- Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim.
- Kına yaktılar elimize, dua verdiler dilimize. Biz askerler nöbetteyiz gündüz gece. Feda olsun milletimize.
- Şehit düştüm, gurbet ellerde. Sen ağlama annem, vatan emin ellerde.
- Bizler Atatürk'ün askerleriyiz, vatan bize emanet.
- Gök göçmedikçe, yer yarılmadıkça savaşırız. Biz şanlı Türk askeriyiz, korkmayız.
Komik Asker Sözleri
Asker yolu beklemek veya askerde şafak saymak oldukça zor geçer. Sevdiğiniz ve hasret kaldığınız kişilere komik sözler göndererek onları sevindirebilirsiniz.
- Şafak dokuz, herkes duysun biz haftaya yokuz.
- Bıçak, çatal, kaşık; bizim şafak çok karışık.
- Tencerem, tavam her şeyim var. Ben asker yariyim havam var.
- 20 senelik filme reklam arası veriyoruz.
- Ne albay, ne yarbay... Tüm düşmanlara bay bay.
Duygusal Asker Sözleri
Bu duygusal asker sözleriyle askerdeki sevdiklerinize güç verebilirsiniz.
- Bir gül konmuş baş ucuma, yazık değil mi bu genç yaşıma? Askerde bir şey gelirse benim başıma, garip asker yazın mezar taşıma..
- Her doğan güneş yaşamımdan bir gün alsa da, elbet bir gün güneş özgürlüğüm için doğacak.
- Biz yaşamak için doğmadık ki, vatan uğruna ölmekten korkalım.
- Ben aşk nedir hiç bilmedim. Fakat yüreğimde öyle bir kara sevda var ki, tarifsiz. Adına derler Türk'lük.
- Bize vatan deseler can, bayrak deseler kan veririz. Boyun eğin derler dinlemeyiz; biz sadece Allah'ın huzurunda secdeye eğiliriz.
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