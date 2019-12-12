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Askerden döndü, ayağının tozuyla Jet Sosyete'ye girdi! Şükrü Özyıldız, Jet Sosyete'de hangi rolde?

DİZİ HABERLERİ  | 12.12.2019 21:27 | Son Güncelleme

Kısa bir süre önce bedelli askerlik görevini tamamlayan başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, ayağının tozuyla Jet Sosyete'ye girdi.

Askerden döndü, ayağının tozuyla Jet Sosyete'ye girdi! Şükrü Özyıldız, Jet Sosyete'de hangi rolde?

Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi ‘Jet Sosyete', üçüncü sezonuna cuma günü yanına girecek dokuzuncu bölümüyle devam edecek. Dizinin bu bölümünde, kısa bir süre önce askerlik görevini tamamlayan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız konuk oyuncu olarak yer alacak.

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Şükrü Özyıldız, Deniz Cengiz’in canlandırdığı İlayda'nın afet uzmanı yeni sevgilisi Levent’i canlandıracak. Levent, yaşanan depremin ardından site sakinlerine eğitim verecek. Diğer yanda Şennur (Hasibe Eren) depremden sonra krizi fırsata çevirmek için gayrimenkul almaya karar verecek. Gizem (Gülse Birsel) deprem çantası hazırlamaya başlayacak ancak hangi kombinleri seçeceği tartışma konusu olacak.

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Jet Sosyete, bir süredir dijital platform olan puhutv’de yayınlanıyor.

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