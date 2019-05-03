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Askeri orduda cinsel saldırı skandalı! Bir senede 20 bin ABD askeri tecavüze uğradı

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 03.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı, ordudaki tahmini cinsel saldırı sayısının iki yıl önceye kıyasla 2018 yılında yaklaşık yüzde 38 oranında arttığını açıkladı.

Askeri orduda cinsel saldırı skandalı! Bir senede 20 bin ABD askeri tecavüze uğradı

Pentagon'un 2018 yılında ordudaki tecavüz verilerini içeren raporu yayınlandı. Buna göre, Amerikan ordusunda 20 bin 500 asker tecavüze maruz kaldı. Bu sayı önceki yıllara göre yüzde 38 artış gösterdi.

Amerikan ordusunda, 2018 yılında 20 bin 500 tecavüz vakasının meydana geldiği, bunların sadece 6 bin 53'ünün resmi olarak ihbar edildiği belirlendi.

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) iki yılda bir hazırladığı ve 2018 yılında ordudaki tecavüz verilerini içeren raporu yayınlandı. Raporda, ABD ordusundaki cinsel taciz oranlarındaki artış dikkati çekti.

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2016 yılı raporunda, Amerikan ordusunda tecavüze maruz kalan personel sayısının 14 bin 900 olduğu tespit edilmişti.

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Pentagon, 2004'ten bu yana tecavüz vakalarını azaltmak ve tecavüze maruz kalan personelin ihbarda bulunmasını teşvik etmek için bir dizi program ve düzenleme oluşturdu. Ancak buna rağmen tecavüz olaylarının artması dikkati çekti.

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Ordu içinde yapılan bir anketin verilerinin derlendiği rapora göre, Amerikan ordusunda 20 bin 500 asker, bir şekilde tecavüze maruz kaldı.

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Bu sayı önceki yıllara göre yüzde 38 artış gösterirken, ordu içerisinde tecavüze uğrayıp bunu ilgili birime resmi olarak ihbar edenlerin sayısı ise 6 bin 53 olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
abd ordu cinsel istismar taciz

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