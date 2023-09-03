Aşkım Kapışmak'ın 'cinsellik' sözleri olay oldu, sosyal medya yıkıldı! "Herkesle rastgele sevişmeyin!"

Aşkım Kapışmak sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Çağın en büyük probleminin ilişki olduğunu belirten uzman isim, "Herkes aşık olmak, mutlu olmak istiyor. Hakkı" diyerek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"RASTGELE CİNSELLİK DİYE BİR ŞEY TREND OLDU!"

Kapışmak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden cinselliğe dokunmadan aşka temas edermiş insanlar, şimdi aşka dokunmadan cinselliğe temas ediyorlar. Niye? Rastgele cinsellik diye bir şey trend oldu dünyada. Herkesin artık alternatifi var, kadınların da erkeklerin de. İnsanlar çok fazla flört edip sürekli farklı kişilerle cinsel ilişkiye giriyorlar. Bunu 2 günde, haftada bir, ayda bir yapan insanlar var.

Ama şöyle bir tehlike var, farkında değiller: Bazen insanlarla konuşurken 'Kötü bir enerjisini aldım' dersin ya; cinsel ilişki, özellikle orgazm esnasında amigdala maksimum seviyede çalışmaya başlıyor. İki tarafında amigdalası aşırı tetiklendiğinde, ateşlendiğinde; çocukluklarındaki taşıdıkları bütün travmaların duyguları ortaya çıkıyor."

"SEVİŞTİĞİNİZ KİŞİLERİN TRAVMALARI SİZE GEÇİYOR!"

Anlattıkları ile dikkat çeken uzman isim şu uyarıyı yaptı:

"Yani seviştiğiniz insanların psikolojik problemleri, travmaları da geçiyor size. Bir insanla sevişmeden önce bir bakın travması var mı yok mu? Hemen sevişme. Can sıkıntısından sevişiyorsun, sonra travmaları geçiyor; 'Beynim niye böyle bozuldu?' diye soruyorsun. Bundan işte!"



