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Aşkım Kapışmak'tan sosyal medyada tepki çeken sözler

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 16.02.2019 15:08 | Son Güncelleme

Katıldığı programlar kadın ve erkek ilişkileri üzerine konuşan Davranış ve İletişim Uzmanı Aşkım Kapışmak, Eser Yenenler'in programında sarf ettiği kelimeler yüzünden sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

Yazar Aşkım Kapışmak, geride bıraktığımız hafta katıldığı Eser Yenenler’in programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kapışmak’ın kadınların sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflar üzerinden tahlil yaptığı bir anın görüntüsünü alan kullanıcılar Aşkım Kapışmak’ın kullandığı ‘Davetkâr’ kelimesi üzerinden yüklendi.

Pek çok isim instagram hesabının hikaye bölümünden o anları paylaşarak eleştirilerde bulunurken, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ adlı bir kullanıcı şunları yazdı:

ÇILGINA DÖNDÜM!

“Davetkâr kadın? O ne oluyor biri açıklayabilir mi? Bu nasıl çirkin bir tanımlama? Bacak bacak üstüne atan, dudak büzen kadınları gösteriyor bir de… Aşkım Kapışmak, iyi oku şimdi; “Bir insanın kılık kıyafetinden, bacak bacak üstüne atmasından, dudağındaki kırmızı rujdan ya da dudağını büzmesinden, o kadının erkekleri bir takım şeylere ‘davet ettiği’ anlamı çıkaramazsın!

Bu ifadeyi tacizcilerin de kullandığını bilmiyor musun? Mahkemede, tecavüz ettiği kadın için ‘davetkâr duruyordu’ diyenleri bilmez misin? Bu nasıl bir dil böyle?

Kime göre neye göre davetkâr mesela? Gece dışarıda olan bir kadını da “davetkâr” bulanlar var. Eğer bu çirkin tanımlama normal karşılanırsa, nelere mahal verebileceğini hayal edebiliyor musunuz?

Bu nedenle bu tanımlama asla kabul edilemez. Ben televizyonda izlerken çılgına döndüm. Orada bir tane bilinçli bir insan yok muydu tepki verecek?”

Bu açıklamalardan sonra pekçok sosyal medya kullanıcısı bu açıklamayı paylaştı ve Aşkım Kapışmak'a tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Aşkım Kapışmak eser yenenler

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