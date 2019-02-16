Aşkım Kapışmak'tan sosyal medyada tepki çeken sözler

Yazar Aşkım Kapışmak, geride bıraktığımız hafta katıldığı Eser Yenenler’in programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kapışmak’ın kadınların sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflar üzerinden tahlil yaptığı bir anın görüntüsünü alan kullanıcılar Aşkım Kapışmak’ın kullandığı ‘Davetkâr’ kelimesi üzerinden yüklendi.

Pek çok isim instagram hesabının hikaye bölümünden o anları paylaşarak eleştirilerde bulunurken, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ adlı bir kullanıcı şunları yazdı:

ÇILGINA DÖNDÜM!

“Davetkâr kadın? O ne oluyor biri açıklayabilir mi? Bu nasıl çirkin bir tanımlama? Bacak bacak üstüne atan, dudak büzen kadınları gösteriyor bir de… Aşkım Kapışmak, iyi oku şimdi; “Bir insanın kılık kıyafetinden, bacak bacak üstüne atmasından, dudağındaki kırmızı rujdan ya da dudağını büzmesinden, o kadının erkekleri bir takım şeylere ‘davet ettiği’ anlamı çıkaramazsın!

Bu ifadeyi tacizcilerin de kullandığını bilmiyor musun? Mahkemede, tecavüz ettiği kadın için ‘davetkâr duruyordu’ diyenleri bilmez misin? Bu nasıl bir dil böyle?