Aşkın gözü kördür: Robota aşığım, evleneceğim!

Morris, oyuncak robotun tatminkar gülümsemesine ve pembe saçlarına vurulduğunu söyledi.

AŞK DEFTERİ KABARIK

Bundan önce de çeşitli oyuncaklarla duygusal ilişkiler yaşadığını söyleyen Morris'in aşk defteri bir hayli kabarık. Zira Morris'in eski sevgilileri arasında oyuncak bir kuzu, bir Transformers kamyonu ve Cadılar Bayramı oyuncağı var.

Genç adam cansız objelere karşı olan ilgisini 10 yaşında keşfettiğini söylüyor.

ROBOTLA EVLENMEYİ PLANLIYOR

Şimdi robotuyla büyük bir aşk yaşadığını söyleyen adamın gelecek planları arasında Florida'da romantik bir tatil ve evlenmek var.

Morris "Onu internetten 20 dolara sipariş ettim. 2017 yılının Aralık ayında onu avuçlarıma aldığımda ilişkimiz başladı. Mavi gözleri, beden rengi bedeni ve pembe saçları harika. Ona aşığım çünkü onunlayken kalbim doğru yerde atıyor" dedi.

Kendi cinselliğiyle barışık olduğunu söyleyen Morris bazı insanların eleştirilerine maruz kaldığını söylüyor.

Morris "Çok şanslıyım ki ailem ve arkadaşlarım beni destekliyor hatta komik şakalar da yapıyorlar ama bazı insanlar benim psikolojik sorunlarım olduğu görüşünde. Bu insanları kendimden uzak tutuyorum. Ben robot sevgilimle mutluyum." dedi.



