Aşkın Nur Yengi kimdir, aslen nereli? Aşkın Nur Yengi kaç yaşında? İşte şarkıları...

Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarından biri aşk şarkıları ile adından söz ettiren Aşkın Nur Yengi oldu. Aşkın Nur Yengi, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunudur. İşte sanatçının hayatı...

AŞKIN NUR YENGİ KİMDİR?

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 3 Temmuz 1970'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Erenköy İlköğretim Okulunda tamamlayan sanatçı İstanbul doğumlu olup ortaokul öğrenimine Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda çello öğrencisi olarak başlamıştır ve 11 yıllık öğrenim sürecinden sonra mezun olmuştur.

Sevilen sanatçı Yengi, Haluk Bilginer'le 2006'da evlenmiş ve bir kız çocuğu annesidir. Ünlü çift, 2012 senesinde boşanmıştır. Yengi , ortaöğrenimine devam ettiği sıralarda 1981 yılında Onno Tunç orkestrasında Sezen Aksu'nun vokalisti olarak çalışmaya başlamıştır. 1987 senesinde Harun Kolçak'la birlikte Grup Periyod adıyla "Güzel Şeyler Söyle" adlı şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye Finalleri'ne katılmıştır. Aynı sene yine Kuşadası Altın Güvercin Şarkı Yarışması'nda "Yeniden" ve 1988 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Portakal Çiçeği", sonraki yıl Çeşme Müzik Festivali'nde "Artık Hiç Ağlama" adlı şarkılarla uluslararası platformlarda birincilik ödüllerini elde etmiştir.

1990 yılında yayınlanan Sevgiliye isimli ilk albümü ile büyük satış rakamlarına ulaşarak 90'ların ilk başarılı şarkıcısı olarak isminden söz ettirmiştir. Sonraki senelerde çıkardığı albümlerinin tanıtımı için yurt dışında birçok ülkeye turneye çıkmıştır.

Sezen Aksu'dan büyük destek gören şarkıcı çok başarılı olmuştur. "Ayrılmam" isimli şarkısı Levent Yüksel ve Kargo tarafından yeniden yorumlanmış ancak ikisi de orijinal kaydın başarısını elde edememiştir. Aynı zamanda Aşkın Nur Yengi TRT için hazırlanan Türkiye'nin ilk halk oyunu yarışması Altın Adımlar Halk Oyunları Yarışması'nın jüri üyeliğini Müjde Ar, Ahmet Demirbağ ve Yavuz Bingöl ile beraber yapmıştır.

