Aşkın Tarifi dizisinin Naz’ı Serra Arıtürk kimdir? Serra Arıtürk kaç yaşında ve nereli?

Kadir Doğulu ile başrol paylaştığı Aşkın Tarifi dizisinde Naz karakterine hayat veren Serra Arıtürk, gündemde kendine yer buldu. Yeni dizi ile izleyici karşısına çıkan Arıtürk, bir süredir müzik kariyerindeki başarısı ile ön plana çıkıyordu. Serra Arıtürk, ailesinin de desteği ile küçük yaşta çok sayıda konsere giderek, müzik ile iç içe büyümüş bir isimdir.

Serra Arıtürk kimdir?

Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Arıtürk, 7 yaşında gitar ile tanışmış ve ailesinin de desteğiyle çok sayıda konsere giderek müziğin içinde gelişme şansı elde etmiştir.

Gitar konusunda en büyük eğitimini, Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan almış olan Serra Arıtürk, lise sondan itibaren ise şarkı söylemeye başlamıştır. Şarkı söylemeye başladıktan sonra Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer almaya başlamış olan isim, okul nedeniyle buradan ayrılmış ve eğitimine devam etmiştir.

Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Serra Arıtürk, arkasından ise Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazanmıştır. Yaşamını İstanbul'un Kadıköy ilçesinde sürdüren Arıtürk, bir yandan ise şarkı çalışmalarına devam etmektedir.

Çeşitli coverlar ile üne kavuşan Serra Arıtürk, arkasından ise 2019 tarihinde “Kendimi Bilmeden” adlı parçayı çıkarmıştır. Şarkı Youtube'da 2 milyona yakın bir dinlenme elde etmiştir.

Arıtürk, 2020 Arlık ayında ikinci şarkısı "Olmazdın" isimli parçasını çıkarmıştır.

Serra Arıtürk, bir dönem önce Youtube’da daha sonra da müzik kariyeri ile ön plana çıkan Berkcan Güven ile aşk yaşamıştır.