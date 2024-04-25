CHP birinci parti mi? Seçim sonrası yapılan bu anket dikkat çekti! İşte partilerin oy oranları…

Karan, 26 il, 92 ilçede 3 bin 62 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen anketin sonuçlarını Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e değerlendirdi. Sonuçlara göre, “Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz” sorusuna kararsızlar işlendikten sonra yüzde 34,4 ile CHP birinci, yüzde 32.5 ile AK Parti ikinci parti olarak çıkıyor. Araştırmada DEM Parti yüzde 9.9’la üçüncü, MHP yüzde 9.1’le dördüncü parti oluyor. Yüzde 7’lik seçim barajı nedeniyle TBMM’ye dört parti girebiliyor. Ancak Yeniden Refah Partisi (YRP) oyunu yüzde 2,8 artırarak yüzde 5.6’ya yükseltmesine karşın parlamento dışı kalıyor.