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  4. CHP birinci parti mi? Seçim sonrası yapılan bu anket dikkat çekti! İşte partilerin oy oranları…

CHP birinci parti mi? Seçim sonrası yapılan bu anket dikkat çekti! İşte partilerin oy oranları…

25.04.2024 08:33
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2024 yerel seçim sonuçlarından CHP’nin birinci parti olarak çıkması ile birlikte Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağı tartışmaları da beraberinde geldi. Seçim sonrası sıralama değişti? CHP hala birinci sıradaki yerini koruyor mu? Partilerin oy oranları ne? Sorularına da seçim sonrası yapılan anketlerle yanıt aranıyor. İşte seçim sonrası CHP, AK Parti, MHP, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi’nin oy oranlarındaki son durum…

Türkiye siyasi durum araştırması yapan AREA’nın üst yöneticisi Murat Karan, seçimlerin ardından yaptıkları araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçların seçmen üzerinde etkisini sürdürdüğünü söyleyen Karan, “Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz” sorusu sonucunda yüzde 34,4 ile CHP’nin birinci, yüzde 32.5 ile AK Parti’nin ikinci parti çıktığını belirtti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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İŞTE SON YAPILAN ANKETE GÖRE PARTİLERİN OY ORANLARI

Karan, 26 il, 92 ilçede 3 bin 62 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen anketin sonuçlarını Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e değerlendirdi. Sonuçlara göre, “Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz” sorusuna kararsızlar işlendikten sonra yüzde 34,4 ile CHP birinci, yüzde 32.5 ile AK Parti ikinci parti olarak çıkıyor. Araştırmada DEM Parti yüzde 9.9’la üçüncü, MHP yüzde 9.1’le dördüncü parti oluyor. Yüzde 7’lik seçim barajı nedeniyle TBMM’ye dört parti girebiliyor. Ancak Yeniden Refah Partisi (YRP) oyunu yüzde 2,8 artırarak yüzde 5.6’ya yükseltmesine karşın parlamento dışı kalıyor.

CHP’NİN OYU NE KADAR ARTTI, AK PARTİ’NİN OYU NE KADAR AZALDI?

CHP’NİN OYU NE KADAR ARTTI, AK PARTİ’NİN OYU NE KADAR AZALDI?

CHP’de 2023 milletvekili seçimine göre yüzde 9’luk oy artışı, AK Parti’de yüzde 3.1’lik oy düşüşü gözleniyor. Yine aynı zamanda DEM Parti’nin yüzde 1.1 ile yükselişte, MHP’nin de yüzde 1’lik düşüşte olduğu gözleniyor.

CHP KADROLARI SORUSU

CHP KADROLARI SORUSU

“Sizce CHP’nin ülkeyi yönetecek kadroları var mı” sorusuna yüzde 39.5 olumlu, yüzde 49.5 olumsuz yanıt verdi, yüzde 11 yanıt vermedi.

AK PARTİ NEDEN OY KAYBETTİ?

AK PARTİ NEDEN OY KAYBETTİ?

İktidar partisi AK Parti’nin yerel seçimlerde kaybetmesinin nedeni de ankette soruldu. Verilen yanıtlara göre AK Parti’nin kaybetme nedeni yüzde 61.1 ile ekonomik kriz, yüzde 8.6 ile göçmen sorunu, yüzde 8.5 ile adayların başarısızlığı olarak öne çıktı.

KARARSIZ SEÇMENİN PROFİLİ NASIL?

KARARSIZ SEÇMENİN PROFİLİ NASIL?

Kararsız seçmenlerin yüzde 5.9’u yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’na, yüzde 5.1’i de 2023 milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy verdiğini dile getiriyor. Bu verilere göre kararsızlar daha çok milliyetçi, Atatürkçü ve merkez sağ görüşlü kişilerden oluşuyor.

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