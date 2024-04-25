CHP birinci parti mi? Seçim sonrası yapılan bu anket dikkat çekti! İşte partilerin oy oranları…

Türkiye siyasi durum araştırması yapan AREA’nın üst yöneticisi Murat Karan, seçimlerin ardından yaptıkları araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçların seçmen üzerinde etkisini sürdürdüğünü söyleyen Karan, “Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz” sorusu sonucunda yüzde 34,4 ile CHP’nin birinci, yüzde 32.5 ile AK Parti’nin ikinci parti çıktığını belirtti.
Karan, 26 il, 92 ilçede 3 bin 62 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen anketin sonuçlarını Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’e değerlendirdi. Sonuçlara göre, “Bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz” sorusuna kararsızlar işlendikten sonra yüzde 34,4 ile CHP birinci, yüzde 32.5 ile AK Parti ikinci parti olarak çıkıyor. Araştırmada DEM Parti yüzde 9.9’la üçüncü, MHP yüzde 9.1’le dördüncü parti oluyor. Yüzde 7’lik seçim barajı nedeniyle TBMM’ye dört parti girebiliyor. Ancak Yeniden Refah Partisi (YRP) oyunu yüzde 2,8 artırarak yüzde 5.6’ya yükseltmesine karşın parlamento dışı kalıyor.
CHP’de 2023 milletvekili seçimine göre yüzde 9’luk oy artışı, AK Parti’de yüzde 3.1’lik oy düşüşü gözleniyor. Yine aynı zamanda DEM Parti’nin yüzde 1.1 ile yükselişte, MHP’nin de yüzde 1’lik düşüşte olduğu gözleniyor.
“Sizce CHP’nin ülkeyi yönetecek kadroları var mı” sorusuna yüzde 39.5 olumlu, yüzde 49.5 olumsuz yanıt verdi, yüzde 11 yanıt vermedi.
İktidar partisi AK Parti’nin yerel seçimlerde kaybetmesinin nedeni de ankette soruldu. Verilen yanıtlara göre AK Parti’nin kaybetme nedeni yüzde 61.1 ile ekonomik kriz, yüzde 8.6 ile göçmen sorunu, yüzde 8.5 ile adayların başarısızlığı olarak öne çıktı.
Kararsız seçmenlerin yüzde 5.9’u yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’na, yüzde 5.1’i de 2023 milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy verdiğini dile getiriyor. Bu verilere göre kararsızlar daha çok milliyetçi, Atatürkçü ve merkez sağ görüşlü kişilerden oluşuyor.