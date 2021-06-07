Aşkın Tarifi dizisinin Taylan’ı Alper Saldıran kimdir? Alper Saldıran kaç yaşında ve nereli?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Aşkın Tarifi’nde Taylan karakterine hayat veren Alper Saldıran, dizinin yayınlanmasının ardından merak edilen kişiler arasında yer aldı. İlk olarak tiyatro oyunculuğu yapan Alper Saldıran, daha sonra dizi ve film oyunculuğuna devam etti.

Alper Saldıran kimdir?

Alper Saldıran, 16 Eylül 1984’te İstanbul’da doğdu. Sahneye ilk kez 5 yaşında, anaokulunda oynadığı piyeslerle çıktı; hemen ardından folklore, özellikle Kafkas danslarına yöneldi.

Turizm Lisesinden mezun olan Saldıran, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümüne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçti.

Üniversite döneminde, Turgut Özakman'ın "Fehim Paşa Konağı" adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler Arası Tiyatro Yarışması'nda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından "Bir Dilim Aşk"taki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı.

Marmara Üniversitesinden ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümüne burslu olarak başladı.

Alper Saldıran, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuğuna devam etti. "Yerden Yüksek" dizisinde Feyyaz, ilk beyazperde deneyimi olan "Anadolu Kartalları" filminde Fatih Karakuş ve "Sağ Salim" adlı filmde Recai rolünü canlandırdı.

89 bölüm süren "Beni Böyle Sev" adlı dizide Ömer karakterini canlandırdı. Kanal D'nin sevilen dizisi "Kalbim Ege'de Kaldı'"da Mustafa karakterini canlandırmıştır.

Günümüzde Kanal D’de yayınlanmaya başlayan Aşkın Tarifi dizisinde, Taylan karakterine hayat vermektedir.

Alper Saldıran’ın çıkardığı; Siyah Odadan Hikayeler, Beyaz Odadan Hikayeler ve Kırmızı Odadan Hikayeler adında üç adet kitabı bulunuyor.