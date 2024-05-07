Model Isabelle Mathers'in arkadaşının düğünde tercih ettiği kıyafeti tartışma konusu oldu! Yorumlar peşi sıra geldi: "Fazla uygunsuz"

Avustralyalı model Isabelle Mathers arkadaşı Rachel Dillion'un düğünü için tercih ettiği kıyafetle sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Sosyal medyada 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim yere kadar uzanan, kısmen transparan sarı bir elbise giyerek katıldığı düğünden kareleri paylaşınca eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Mathers'in kıyafetinin bir düğün için uygun olmadığını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kötü olmak istemiyorum ama bu bir düğün için uygun bir kıyafet değil." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelini sevdiğine gerçekten emin misin?" yorumunu yaptı.







