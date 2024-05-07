Dövme modeli Amber Luke, ilk seferinde kör olmasına rağmen akıllanmadı! Yeniden gözbebeklerine dövme yaptıracak

29 yaşındaki Amber Luke, vücudunun büyük bir bölümünü kaplayan 600'den fazla dövme için 20 bin sterlin (yaklaşık 809 bin 307 TL) ödemişti. Mürekkep sanatına ek olarak Luke, dil ayırma, göğüs büyütme, yanak ve dudak dolguları, kulaklarına yerleştirilen sivri uçlu implantlar ve Brezilya poposu kaldırma gibi aşırı vücut modifikasyonları için 70.000 dolar (yaklaşık 2 milyon 259 bin TL) daha harcadı. 2020 yılında Luke, gözbebeklerinin parlak maviye boyanması için 40 dakikalık dayanılmaz bir sınava katlandı.

Gözbebeklerine dövme yaptırdıktan sonraki üç haftalık süreçte görme problemi yaşayan Luke, ilk denemenin ters gitmesine rağmen operasyona bir şans daha verdiğini duyurdu. Dvme sanatçısının göz küresinin fazla derinine inmesiyle geçici körlük ve acı hissettiğini söyleyen Luke, "İnsanlar şöyle diyor: "Bunun bir risk olabileceğini bile bile neden kendini tekrar bu duruma soktun?" Ama aslında doğru yapılırsa hiçbir risk yoktur" dedi.







