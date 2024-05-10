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  4. Emniyet'te deprem! M7 anlattı ortalık karıştı: Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Bekir Bozdağ... İşte herkesin gözünden kaçan o detay

Emniyet'te deprem! M7 anlattı ortalık karıştı: Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Bekir Bozdağ... İşte herkesin gözünden kaçan o detay

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
10.05.2024 10:41
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Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan haber sonrası ortalık karıştı! Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner İle Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alındı. Ayhan Bora Kaplan soruşturması yürütülürken suç örgütünün iki numarası Serdar Sertçelik, Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Fahrettin Koca gibi isimlerin soruşturmaya eklenmesi için kendisine zorla ifade verdirildiğini söylemişti.

Emniyet'te deprem! M7 anlattı ortalık karıştı: Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Bekir Bozdağ... İşte herkesin gözünden kaçan o detay

Ayhan Bora Kaplan'ın 2. adamı olarak bilinen Serdar Sertçelik, aynı zamanda dosyada M7 kod adlı gizli tanık olduğunu açıkladı. Sertçelik, direkt olarak görevden alınan üç emniyetçinin adını vererek '19 sayfa yazı yazdılar ifadene bunları da ekleyeceksin dediler, ailemin başına bir şey gelmemesi için kabul ettim imza attım' dedi.

ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER: ESKİ BAKANLARIN İSİMLERİNİ EKLEYECEKLERDİ!

Bu yaşananlar sonrası emniyetteki köstebek iddiaları da giderek arttı. Serdar Sertçelik, siyaset ve bürokrasideki önemli isimleri sayarak Ankara emniyetinin bu kişiler için sahte şablon oluşturacağını belirtmişti. İşte o isimler...

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Ayhan Bora Kaplan örgütünün 2. adamı Serdar Sertçelik, 'Başta Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Mücahit Aslan, Fahrettin Koca, Sadık Soylu, Halkbank genel müdürü Osman Arslan olmak üzere bu kişilerle ilgili şablon oluşturulacak. Bu isimler için emniyette bana bunlarla da oturup konuşacağız dediler. Gizli tanık olarak ifademe bu isimleri eklememi istediler' dedi.

ERK ACARER O İFADELERİ VİDEODAN ÇIKARDI

Süreç işlerken gözden kaçan bir detay daha var. Yurt dışında firari olan Erk Acarer, Youtube kanalında yayınladığı videoda Serdar Sertçelik'in bu iddialarını kesti. O kısımlar ise sosyal medyada yayıldı.

erkerk

GİZLİ TANIK SERDAR SERTÇELİK: ORTADA BİR SAVAŞ VAR! BANA İSİMLER VERDİLER

M7'nin kendisi olduğunu belirten Serdar Sertçelik: 'Bir şekilde birisi gizli tanık yapılacaktı. Ben de kabul ettim. Bu ismi koyalım mı koyalım bu olay böyle olmuştur diyerek şablon oluşturdular. Bunları ıspatlayacağım. Ortada bir savaş var. Kendi aralarında savaş içindeler.'

Yaşananların ardından Ankara emniyetinde 3 kritik isim görevden alındı!

Mynet Youtube


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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ayhan Bora Kaplan
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