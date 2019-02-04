Aşkınızı her gün hatırlatacak hediyeler

Peluş ayıcıklar, kalpli yastıklar ve kırmızı güller Sevgililer Günü’nün vazgeçilmez hediyelerinden… Ancak özellikle son yıllarda romantik ve aşkın simgesi olarak görülen bu tür hediyelerin yerini günlük ve sosyal yaşama konfor ve fonksiyonellik katan teknolojik hediyeler aldı. Konu hem Sevgililer Günü hem de teknoloji olunca ne alacağına karar veremeyenlerin imdadına teknolojik hediye önerileri ile teknoloji perakendeciliğinin öncü firmalarından İstanbul Bilişim yetişiyor. İşte hediye seçimini son ana bırakmak istemeyenlere İstanbul Bilişim’den öneriler…

CEP TELEFONU

Cep telefonu bir sevgiliye alınacak hediyeler arasında her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Sevgilinizin telefonu bir hayli eskidiyse değiştirmek için sevgililer günü harika bir zamanlama! Birçok marka ve model arasından karşılaştırmalar yaparak ona en uygun telefonu hediye edebilirsiniz.

FOTOĞRAF MAKİNESİ

Şüphesiz yan yana olduğunuz her an özel yalnız bu anların kaçını hatırlayabiliyorsunuz? Birlikte yapılan uzun seyahatler, beraber keşfedilen mekanlar, el ele gidilen konserler, baş başa yenen yemekler… Zamanda yolculuk yapmak isteyenler için sevgilinize alacağınız fotoğraf makinesi ile tüm anlarınızı ölümsüzleştirebilir, anılarını çoğaltabilirsiniz.