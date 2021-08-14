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Aşklarını dolu dizgin yaşayıp olaylı şekilde ayrılan ünlüler!

14.08.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşklarıyla magazin dünyasına bomba gibi düşen, aynı şekilde olaylı şekilde ayrılıklarıyla da gündem olan pek çok isim bulunuyor. Yıllar geçse de unutulmayan bu isimleri sizler için bir araya getirdik.

Aşklarını dolu dizgin yaşayıp olaylı şekilde ayrılan ünlüler!

Magazin dünyası ne aşklar gördü. Bir ayrılıp, bir barışan; dolu dizgin aşk yaşayıp, deyim yerindeyse kanlı bıçaklı ayrılan. Öyle ki günlerce konuşuldular, hala da konuşulmaya devam ediyorlar. İşte birbirilerine çok aşık olduğunu söyleyip olaylı şekilde ayrılan ünlüler.

AHMET KURAL VE SILA

Şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural ilk birlikte oldukları zamanda sosyal medyanın gündeminden düşmüyorlardır. İkilinin paylaştıkları fotoğraflarda birbirlerine aşk dolu bakışlar vardı. Hatta öyle bir furya başlamıştı ki “Ahmet Kural’ın Sıla’ya baktığı gibi bakmak” diye bir deyim bile oluşmuştu.

AHMET KURAL VE SILA

Böylesine dolu dizgin aşk, son derece olaylı bitti. Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural’ın kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek mahkemenin yolunu tuttu. Ünlü oyuncu ise eski sevgilisinin bu iddialarını reddetti. Sıla şimdilerde bir başka oyuncu olan İlker Kaleli ile birlikte.

EMRE AŞIK VE YAĞMUR SARNIÇ

Futbolcu Emre Aşık ile eski eşi Yağmur Sarnıç ile sular hiç durulmadı. Hala gündemde olan eski çift birbirilerine neler söyledi neler. Ünlü futbolcu Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı.

EMRE AŞIK VE YAĞMUR SARNIÇ

Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.

BANU ALKAN VE MURAT TAŞDEMİR

Bir zamanların Afrodit lakaplı sinema sanatçısı Banu Alkan, eski sevgilisi Murat Taşdemir'den canlı yayında tokat yemişti. 'Dobra Dobra' programına konuk olan iki sevgili, sohbet ederken Banu Alkan'ın Taşdemir'e bir bardak su atması üzerine, Taşdemir sinirlenerek Alkan'ı tokatlamıştı.

BANU ALKAN VE MURAT TAŞDEMİR

Olaya reklam diyenler de oldu, Taşdemir'i kadına şiddet uyguladığı için kınayanlar da…

ASENA VE İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlıses’in programında uzun yıllar dansözlük yapan Asena, daha sonra ünlü türkücü ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin ilişkileri çok konuşulurken Asena, İbrahim Tatlıses'le birlikte oldukları dönemde, bir benzincide ünlü türkücüden dayak yerken görüntülenmişti.

ASENA VE İBRAHİM TATLISES

Tatlıses ve Asena olaydan kısa bir süre sonra ayrıldılar. Asena, Tatlıses'ten dayak yiyen ilk kadın değildi. Ünlü türkücü yıllar önce birlikte olduğu, kızı Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'ı da feci şekilde dövmüş, olay basına yansımıştı.

TUĞBA ALTINTOP VE RAFET EL ROMAN

Türkiye'de magazin tarihinin en uzun süren boşanma ve velayet davasının kahramanlarından biri manken Tuğba Altıntop, diğeri de büyük bir aşkla severek evlendiği eşi Rafet El Roman...

TUĞBA ALTINTOP VE RAFET EL ROMAN

El Roman müzik; Altıntop da mankenlik kariyerinin zirvesindeyken ikili birbirlerine aşık oldular. Uzun süre magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan aşk nikah masasına uzandı. Çift boşanmaya karar verdi. Bu noktada çocuklarının velayeti konusunda büyük tartışmalar yaşandı. Boşanmanın ardından Rafet El Roman, kızlarını da alıp Almanya'ya gitti. Altıntop cephesinden ise "feryatlar" yükselmeye başladı. Çiftin çocuklarla ilgili sıkıntıları epey sürdü.

DEMET AKALIN VE İBRAHİM KUTLUAY

Magazin dünyasının en çok takip ettiği ilişkilerden biri olan Demet Akalın -İbrahim Kutluay ilişkisi ani bir şekilde bitmiş, İbrahim Kutluay Demet Şener ile sevgili olmuştu. Demet Akalın, bu aldatma üzerine göndermeli pek çok şarkı yaptı.

DEMET AKALIN VE İBRAHİM KUTLUAY

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ VE DENİZ SEKİ

Deniz Seki dönemin en büyük aşkını Hüsnü Şenlendirici ile yaşamış, ikili Hüsnü Şenlendirici evli olduğu için basından ve halktan birçok tepki almıştı. Tepkilerin yanında azımsanmayacak bir destek de alan ikili, aşklarını birlikte sahneye çıkarak herkesin gözü önünde yaşamaya başlamış, her fırsatta birbirlerini çok sevdiklerini söylemişlerdi. Deniz Seki'nin uyuşturucu soruşturmalarıyla sekteye uğrayan ilişki, Seki'nin cezaevine girmesiyle son bulmuştu. Şenlendirici’nin aşkına hiç sahip çıkmaması ise epey konuşulmuştu.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ VE DENİZ SEKİ

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Sıla Gençoğlu
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