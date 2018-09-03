Asla tüketmeyin! Saf zehir olduğu ortaya çıktı

Hindistan cevizi yağının büyük popülaritesine ve yaşam koçlarından aldığı övgülere rağmen, Harvard'lı bir profesörün bu eğilime olan sert eleştirisi, tartışmaları beraberinde getirdi.

ABC News'ta yer alan habere göre; Freiburg Üniversitesi'nde Epidemiyoloji ve Önleyici Tıp Bölümü yöneticisi ve Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda profesör olan Karin Michels, yaptığı bir konuşmasında hindistan cevizi yağını "saf zehir" olarak nitelendirdi ve insanları hindistan cevizi yağı tüketmemeye çağırdı. Profesör Michels, "Hindistan Cevizi Yağı ve Diğer Beslenme Hataları" başlıklı 50 dakikalık konuşmasında, en çok yapılan hatalara dikkat çekti.

Hindistan cevizi yağı, domuz yağı ve tereyağından çok daha fazla yağılı

Profesör Michels, hindistan cevizi yağının oda sıcaklığında katı hale geldiğini ve yüzde 80'den fazla doymuş yağ içerdiğini, buna karşılık, hayvansal yağ içeren domuz yağının bile yüzde 40 oranında doymuş yağ içerdiğini söyledi.

Kardiyolog Dr. Robert Segal, "LDL kolesterolünü yükselttirseniz, kendinizi kalp hastalığı riskine sokmuş olursunuz. Bazı insanlar araştırma yapmak yerine sağlık trendlerini izler. Ancak şunu söylemeliyim ki; Hindistan cevizi yağı, domuz yağı veya tereyağından çok daha fazla yağlı" dedi.