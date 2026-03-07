Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

'Asla yaşlanmayan adam' 60 yaşına girdi! Görenler yaşına inanamıyor

Dünya çapında genç görünümüyle tanınan fenomen Chuando Tan’ın yaşına göre genç göründüğünü söylemek bile aslında yetersiz kalıyor. Yıllardır 'Asyalı vampir', 'asla yaşlanmayan adam' ve 'Singapur’un en yakışıklı amcası' gibi lakaplarla anılan Tan, son on yılda 'iyi yaşlanma' kavramının en dikkat çekici örneklerinden biri haline geldi.

'Asla yaşlanmayan adam' 60 yaşına girdi! Görenler yaşına inanamıyor

Chuando Tan’ın ilk olarak 2017 yılında dünya çapında tanındı. O dönemde 50 yaşında olan fotoğrafçı ve modelin fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok insan onun gerçek yaşına inanmakta zorlandı. Pek çok kişinin 20’li yaşlarda sahip olmak isteyeceği bir fiziğe ve yüz hatlarına sahip olması, onu kısa sürede bir internet fenomenine dönüştürdü. Bu süreçte Instagram’da bir milyondan fazla takipçi kazandı ve dünya genelinde milyonlarca kişiye ilham verdi.

DÜZENLİ EGZERSİZ VE DENGELİ BESLENMEYE ODAKLANIYOR

Kısa süre önce 60 yaşına giren Tan, hala çoğu insanın onlarca yıl daha genç göründüğünü söylediği bir görüntüye sahip. Kendisi genç görünümünü korumak için estetik veya kozmetik ameliyat yaptırmadığını, bunun yerine düzenli egzersiz ve dengeli beslenmeye odaklandığını belirtiyor.

Asla yaşlanmayan adam 60 yaşına girdi! Görenler yaşına inanamıyor 1

Tan, Instagram hesabında doğum gününde yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, 60. doğum günümde zamanın tek gerçek zenginlik olduğunu hatırlıyorum. Her güneş doğuşu bir garanti değil, bir miras. Artık daha bilgece olan yol basit: Her gün doğaya ve güneş ışığına dönmek ve kendimi kalıcı olanla uyumlu hale getirmek. Yeryüzünde barış diliyorum.”

Asla yaşlanmayan adam 60 yaşına girdi! Görenler yaşına inanamıyor 2

Tan’ın 6 ve 0 rakamlarını taşıyan balonlarla poz verdiği fotoğrafın altına birçok takipçisi yorum yaptı. Bir kullanıcı, “60 yaşında ama 35 gibi görünüyor, gerçekten olağanüstü” diye yazarken, bir diğeri şakayla karışık “Onun bir vampir olduğunu biliyorum ama bunu kanıtlayamıyorum” yorumunu yaptı.

Asla yaşlanmayan adam 60 yaşına girdi! Görenler yaşına inanamıyor 3

Genç görünümü nedeniyle sık sık “yaşlanmayan adam” olarak anılsa da Tan, gerçekte bunun kendisi üzerinde baskı yarattığını da dile getiriyor.

Asla yaşlanmayan adam 60 yaşına girdi! Görenler yaşına inanamıyor 4

Sosyal medyada 2 milyon takipçisi bulunan Singapurlu fotoğrafçı, “İçten içe biliyorum ki o kadar genç değilim. Yaşlanıyorum” diyerek bu algının kendisini zaman zaman zorladığını söylüyor. Ancak dışarıdan bakıldığında bunun pek fark edildiği söylenemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de başka örneği yok: Yumurta kolisinden üretiyorlarTürkiye'de başka örneği yok: Yumurta kolisinden üretiyorlar
Kadın nüfusunun en yüksek olduğu iller açıklandıKadın nüfusunun en yüksek olduğu iller açıklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Singapur yaşlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

İran'dan çarpıcı iddia: "Uçak gemisine füze saldırısı düzenlendi"

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

Fahrettin Altun Vatikan Büyükelçisi görevine atandı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

F.Bahçe'de bir şok daha! Yıldız isim antrenmanı yarıda bıraktı

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Reytingleri alt üst etti ama seyirci isyan etti!

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

Cezayı duyan koştu! 140 bin TL'lik plaka kuyruğu

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.