'Asla yaşlanmayan adam' 60 yaşına girdi! Görenler yaşına inanamıyor

Chuando Tan’ın ilk olarak 2017 yılında dünya çapında tanındı. O dönemde 50 yaşında olan fotoğrafçı ve modelin fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok insan onun gerçek yaşına inanmakta zorlandı. Pek çok kişinin 20’li yaşlarda sahip olmak isteyeceği bir fiziğe ve yüz hatlarına sahip olması, onu kısa sürede bir internet fenomenine dönüştürdü. Bu süreçte Instagram’da bir milyondan fazla takipçi kazandı ve dünya genelinde milyonlarca kişiye ilham verdi.

DÜZENLİ EGZERSİZ VE DENGELİ BESLENMEYE ODAKLANIYOR

Kısa süre önce 60 yaşına giren Tan, hala çoğu insanın onlarca yıl daha genç göründüğünü söylediği bir görüntüye sahip. Kendisi genç görünümünü korumak için estetik veya kozmetik ameliyat yaptırmadığını, bunun yerine düzenli egzersiz ve dengeli beslenmeye odaklandığını belirtiyor.

Tan, Instagram hesabında doğum gününde yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, 60. doğum günümde zamanın tek gerçek zenginlik olduğunu hatırlıyorum. Her güneş doğuşu bir garanti değil, bir miras. Artık daha bilgece olan yol basit: Her gün doğaya ve güneş ışığına dönmek ve kendimi kalıcı olanla uyumlu hale getirmek. Yeryüzünde barış diliyorum.”

Tan’ın 6 ve 0 rakamlarını taşıyan balonlarla poz verdiği fotoğrafın altına birçok takipçisi yorum yaptı. Bir kullanıcı, “60 yaşında ama 35 gibi görünüyor, gerçekten olağanüstü” diye yazarken, bir diğeri şakayla karışık “Onun bir vampir olduğunu biliyorum ama bunu kanıtlayamıyorum” yorumunu yaptı.

Genç görünümü nedeniyle sık sık “yaşlanmayan adam” olarak anılsa da Tan, gerçekte bunun kendisi üzerinde baskı yarattığını da dile getiriyor.

Sosyal medyada 2 milyon takipçisi bulunan Singapurlu fotoğrafçı, “İçten içe biliyorum ki o kadar genç değilim. Yaşlanıyorum” diyerek bu algının kendisini zaman zaman zorladığını söylüyor. Ancak dışarıdan bakıldığında bunun pek fark edildiği söylenemez.