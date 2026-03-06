Mynet Trend

Türkiye'de başka örneği yok: Yumurta kolisinden el yapımı kağıt üretiyorlar

Trabzon’da hayata geçirilen anlamlı bir proje, atıkların sanata dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi. Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Alacahan’da yürütülen çalışma kapsamında yumurta kolileri gibi kağıt atıklar geri dönüştürülerek el yapımı kağıt üretimi yapılıyor. Proje ile hem çevre bilincinin artırılması hem de hat, minyatür ve tezhip gibi geleneksel sanatların yaşatılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan Alacahan’da düzenlenen proje kapsamında geri dönüşüm materyallerinden kağıt üretimi uygulamalı olarak öğretiliyor.

El yapımı kağıt üretimi, çevresel farkındalık oluşturmanın yanı sıra kültürel değerlerin korunmasına da katkı sağlayan bir üretim alanı olarak değerlendiriliyor.

AMAÇ: GERİ DÖNÜŞÜM TEMELLİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EĞİTİM MODELİ OLUŞTURMAK

Proje ile yetişkin kursiyerlerin geri dönüşüm materyallerinden kağıt üretim tekniklerini öğrenmeleri, çevreye duyarlı üretim becerileri kazanmaları ve üretilen kağıtların hat, minyatür ve tezhip gibi geleneksel sanat çalışmalarında kullanılması hedefleniyor.

Projenin sonunda ise çevre bilinci gelişmiş, sanatsal üretim becerileri kazanmış bireylerin yetişmesi ve geri dönüşüm temelli sürdürülebilir bir eğitim modelinin oluşturulması amaçlanıyor.

"TAMAMEN GERİ DÖNÜŞÜME DAYALI BİR ÇALIŞMA"

Kursiyerlere eğitim veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Elif Emral, yumurta kolisinden el yapımı kağıt örneği olmadığını belirterek, "HOPO projesi, her okulun projesi olsun diye biz de katıldık. Geçen senelerde el yapımı kağıdı yumurta kolisinden yapmıştık. Bunun için patente başvurduk ve patentimizi aldık. Patentimiz varken bir de projemiz olsun, neden olmasın dedik ve bu şekilde ortaya çıktı. Şu anda yumurta kolisinden el yapımı kağıt üretiyoruz. Bu tamamen geri dönüşüme dayalı bir çalışma."

"YUMURTA KOLİSİNDEN EL YAPIMI KAĞIT ÖRNEĞİ YOK"

Emral, "Yumurta kolileri atık maddeydi ve hiçbir işe yaramıyordu. Biz bu kolileri topluyoruz, bir iki gün suda bekletiyoruz. Daha sonra içerisine belli miktarda nişasta ekleyip blenderden geçiriyoruz ve suyla birlikte elek yardımıyla kağıda dönüştürüyoruz. Elde ettiğimiz bu kağıtları dekoratif amaçlı da kullanabilirsiniz. Üzerine hat, minyatür ve tezhip çalışmaları yapılabilir; resim de yapılabilir. Yani tamamen geri dönüşümle elde edilen bir ürün sanata kazandırılmış oluyor. Yumurta kolisinden el yapımı kağıt örneği yok. Zaten olmadığı için de patentini aldık. Aynı zamanda aile bütçesine ve ekonomiye de katkı sağlıyor. Evdeki yumurta kolilerinden kendi kağıdımızı yapabiliriz. Ayrıca dokusu daha kalın ve yumuşak bir kağıt oluyor; üzerine kolayca resim yapılabiliyor ve yazı yazılabiliyor. Bu çalışmalara katılan kursiyerlerimiz de var" dedi.

Kaynak: İHA

