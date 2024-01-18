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  4. Aslan'dan sürprize izin yok! Galatasaray Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda adını son 16 tura yazdırdı

Aslan'dan sürprize izin yok! Galatasaray Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda adını son 16 tura yazdırdı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.01.2024 22:53 | Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Galatasaray sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Konuk ekibin 1-0 öne geçtiği maçta kazanan 4-1'lik skorla Galatasaray olurken, Sarı-Kırmızılılar adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Sarı-Kırmızılılar rakibi karşısında 1-0 geriye düşse de karşılaşmadan 4-1 galibiyetle ayrılmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

KENDİ KALESİNE ATTI

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Karşılaşmanın 23. dakikasında Barış Alper Yılmaz gelen ortaya ters bir vuruş yaptı ve kendi kalesine göndererek Ümraniyespor'u 1-0 öne geçirdi.

BU KEZ DOĞRU KALEYE

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İlk golün üzerinden yalnızca 10 dakika geçmişti ki Barış Alper şık bir kafa vuruşuyla takımına beraberliği getirerek kendisini affettirdi.

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SON 16 BİLETİNİ KAPTI

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Sarı-Kırmızılılar'ın diğer gollerini ise 42. dakikada Tete, 57. dakikada Abdülkerim ve 87. dakikada Halil Dervişoğlu penaltıdan kaydetti. Bu skorla Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

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