Aslan herkesin gözü önünde bakıcısına saldırdı!

32 yaşındaki Hamada Kouta isimli bakıcı yıllardır baktığı aslanlardan biri tarafından saldırıya uğradı.
Kouta'nın üstüne atlayan aslan genç adamın kolunu ısırdı. Bir süre yerde hayvanı üzerinden atmaya çalışan bakıcı son anda kendini kurtarmayı başardı.
Bacağından ve sırtından yaralanan Mısırlı bakıcı Kouta olay sırasında hiç korkmadığını çünkü aslanları çocukları gibi gördüğünü söyledi.
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