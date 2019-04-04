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Aslan herkesin gözü önünde bakıcısına saldırdı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2019 14:20 | Son Güncelleme

Ukrayna'daki bir sirkte akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Seyircilerin gösteriye en odaklandığı anda sahnedeki bir aslan bakıcısına saldırdı.

32 yaşındaki Hamada Kouta isimli bakıcı yıllardır baktığı aslanlardan biri tarafından saldırıya uğradı.

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Kouta'nın üstüne atlayan aslan genç adamın kolunu ısırdı. Bir süre yerde hayvanı üzerinden atmaya çalışan bakıcı son anda kendini kurtarmayı başardı.

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Bacağından ve sırtından yaralanan Mısırlı bakıcı Kouta olay sırasında hiç korkmadığını çünkü aslanları çocukları gibi gördüğünü söyledi.

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