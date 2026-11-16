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400 üzerinden 397,5 puan almıştı: Güney Kore'de sınav birincisinden yapay zekayla kopya itirafı

Güney Kore'de düzenlenen vergi müşavirliği sınavında birinci olan kişi, sınavın her iki aşamasında da minyatür kamera, akıllı telefon ve üretken yapay zeka kullanarak kopya çektiğini itiraf etti. Polise teslim olduğunu açıklayan kişi, mali müşavirlik sınavında da aynı yöntemle kopya çektiğini söyledi.

400 üzerinden 397,5 puan almıştı: Güney Kore'de sınav birincisinden yapay zekayla kopya itirafı
Enes Çırtlık

Güney Kore'de üniversiteye giriş sınavları ile ortaokul ve lise sınavlarında yapay zeka destekli gözlüklerle kopya çeken adayların yakalanmasının ardından yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen kopya vakalarına bir yenisi daha eklendi.

400 üzerinden 397,5 puan almıştı: Güney Kore de sınav birincisinden yapay zekayla kopya itirafı 1

İsmi açıklanmayan kişi, kısa süre önce basına verdiği bir röportajda paylaştığı olağan dışı yüksek puanların internet topluluklarında kopya şüphesi uyandırmasının ardından bir avukatın YouTube kanalında itirafta bulundu.

160 SORUDAN YALNIZCA BİRİNİ DOĞRU YANITLAYAMADI

Vergi müşavirliği sınavında genel sıralamada birinci olduğu bildirilen kişi, nisan ayında gerçekleştirilen ilk aşamada 160 sorudan yalnızca birini doğru yanıtlayamayarak 400 üzerinden 397,5 puan aldı.

Temmuz ayında düzenlenen ikinci aşamada ise muhasebe alanındaki iki dersten 192 ve 190, vergi hukuku alanındaki iki dersten de 114 ve 167 puan aldı.

Kopyayı nasıl çektiğini anlatan kişi, "Soruların fotoğraflarını minyatür bir kamerayla çekip yapay zekaya göndererek ve akıllı telefondan yanıtları kontrol ederek kopya çektim. Yaptığım her şeyi gönüllü teslim olma beyanına yazdım ve Seul Metropolitan Polis Teşkilatına sundum" dedi.

400 üzerinden 397,5 puan almıştı: Güney Kore de sınav birincisinden yapay zekayla kopya itirafı 2

Polis, söz konusu beyanı teslim aldığını ve prosedürlere uygun şekilde hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yürüteceğini açıkladı.

5 YIL BOYUNCA SINAVA GİREMEME CEZASI ALABİLİR

Güney Kore Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, kişinin sınavı geçtiğini belgeleyen sertifikanın geçerliliğini askıya almak için hızla harekete geçmeyi planladığını bildirdi.

Yasalara göre kopya çektiği tespit edilen bir kişinin sınavı geçersiz sayılabiliyor ve yaptırımın uygulandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca sınava girmesi yasaklanabiliyor.

Polis soruşturmasının sonucuna bağlı olarak kişi hakkında cezai suçlamalar da yöneltilebilir.

"ANNE VE BABAMI YENİDEN GURURLANDIRMAK İSTEDİM"

Yaptıklarından dolayı derin pişmanlık duyduğunu belirten kişi, özür diledi.

Kişi, "Önceki işimde fazla para biriktiremedim. Şirketten ayrıldıktan sonra kendi işimi kurdum ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan yüksek maliyetler de dâhil olmak üzere çeşitli nedenlerle işler yolunda gitmedi" ifadelerini kullandı.

"30'lu yaşlarımın ortasında yeniden başlarken kendimi çaresiz hissettim. Ne kadar süre ders çalışacağımı bilmemenin yarattığı korku beni kaygılandırdı" diyen kişi, "Kopya çekerek de olsa sınavı geçip anne ve babamı yeniden gururlandırmak istedim" diye konuştu.

GÜNEY KORE CUMHURBAŞKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi (Cheong Wa Dae), özellikle yapılacak ülke genelindeki üniversiteye giriş sınavı öncesinde gelişmeleri "çok ciddi bir şekilde" takip ettiğini açıkladı.

400 üzerinden 397,5 puan almıştı: Güney Kore de sınav birincisinden yapay zekayla kopya itirafı 3

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Lim Kwang-hyun, düzenlediği basın toplantısında, aynı gün öğleden sonra Cumhurbaşkanlığının politikalardan sorumlu genel sekreterinin başkanlığında alınacak önlemlere ilişkin bir toplantı yapılacağını söyledi.

Hükümet daha önce sınavda yapay zeka destekli gözlüklerle kopya çekilmesine hiçbir şekilde tolerans gösterilmeyeceğini açıklamış ve sınav merkezlerinde ileri teknoloji ürünü cihazların tespit edilmesine yönelik önlemleri artırmıştı.

Ekim ayında Seul'deki iki üniversitenin giriş sınavlarında iki aday, yapay zeka destekli gözlük kullanarak kopya çekerken yakalanmıştı.

Eğitim Bakanlığının 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında ülke genelindeki okullardan topladığı verilere göre bu yıl ortaokul ve liselerde de yapay zeka destekli gözlüklerin kullanıldığı dört kopya vakası bildirildi.

Kaynak: Yonhap

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Anahtar Kelimeler:
sınav Güney Kore yapay zeka kopya
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