Mynet Trend

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdü

ege.yildirim ege.yildirim
DÜNYA  | 05.03.2019 20:25 | Son Güncelleme

Çek Cumhuriyeti’nde bir adam kendi evinde beslediği aslanın kafesinde ölü bulundu.

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdü

Çekya’da yaşayan 34 yaşındaki Michal Prasek evinde beslediği iki aslandan birinin kafesinde ölü bulundu. Prasek'in cansız bedeninin babası tarafından aslanın kafesinde bulunduğu ve kafesin içeriden kilitlenmiş olduğu belirtildi. Polis, Prasek’in cansız bedenine ulaşabilmeleri için aslanları vurmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Prasek’in çevredekiler tarafından daha önce uyarıldığı, komşuların endişelerini dile getirdiği ancak Prasek’in uyarıları dikkate almadığı belirtildi. Michal Prasek, iki aslanı da Zdechov köyündeki evinin arka bahçesinde kendi yaptığı kafeslerde tutuyordu. Prasek’e daha önce izinsiz olarak hayvan beslediği için ceza kesilmiş ancak yetkililerin evine girmesini engellediği için aslanlar çıkarılamamıştı. (İHA)

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Yatak odasındaki rezaleti canlı yayınladı!Yatak odasındaki rezaleti canlı yayınladı!
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekya aslan

En Çok Okunan Trend Haberler

Süper Loto talihlisi ikramiyesini aldı

Süper Loto talihlisi ikramiyesini aldı

Siirt'te yakalandı! Rekor

Siirt'te yakalandı! Rekor

Yatak odasındaki rezaleti canlı yayınladı!

Yatak odasındaki rezaleti canlı yayınladı!

Trafikte yeni dönem! 81 ile talimat gönderildi

Trafikte yeni dönem! 81 ile talimat gönderildi

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Korkunç anlar kamerada! Köprüden düştü

Korkunç anlar kamerada! Köprüden düştü

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Görüntüler ülkede infial yarattı!

Görüntüler ülkede infial yarattı!

Bit pazarından aldı! Değeri dudak uçuklattı

Bit pazarından aldı! Değeri dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rezalet ortaya çıktı! Yatak odasında yaşananları canlı yayınladı

Yatak odasındaki rezaleti canlı yayınladı!

ABD'li oyuncu Luke Perry hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Avustralya’daki yangınlarda 5 ev yandı

Avustralya’daki yangınlarda 5 ev yandı

Mars'ta büyük keşif! İzler bulundu

Tarihi keşif! Kanıt bulundu

Rus kargo gemisi, sarhoş kaptanı yüzünden köprüye çarptı

Korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.