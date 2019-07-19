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"Aslan Kral" filminin galası yapıldı

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SİNEMA TV  | 19.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

Bugüne kadar farklı hikayelerle 4 kez sinemaya uyarlanan 1990'lı yılların sevilen animasyonu "Aslan Kral"ın galası Emaar Square AVM'de gerçekleşti.

Bugüne kadar farklı hikayelerle 4 kez sinemaya uyarlanan 1990'lı yılların sevilen animasyonu "Aslan Kral"ın galası yapıldı.

Emaar Square AVM'deki gala gösterimine Hande Doğandemir, Ceylan Çapa, Bora Akbaş, Seda Türkmen, Bala Atabek, Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler katıldı.

Orijinal adı "The Lion King" olan yapımın yönetmen koltuğunda "Demir Adam", "Kovboylar ve Uzaylılar" ve "Orman Çocuğu" filmlerine imza atan ABD'li aktör, yönetmen, senarist, ses aktörü ve komedyen Jon Favreau oturuyor.

Yavru aslan Simba'nın maceralarını konu edinen filmin seslendirme kadrosunda ise Genç Simba'nın cesur babası "Mufasa" olarak James Earl Jones, "Simba" olarak Altın Küre ödüllü Donald Glover, Disney'in ikonik kötüsü "Scar" olarak Oscar adayı Chiwetel Ejiofor, sırtlan "Kamari" olarak Keegan-Michael Key, yaban domuzu "Pumbaa" olarak Seth Rogen, "Mirket Timon" olarak Billy Eichnerve, Simba'nın aşık olduğu aslan "Nala" olarak ise pop yıldızı Beyonce yer alıyor.

Uzun yıllar sonra yeniden beyaz perdeye uyarlanan filmin senaryosunu Jeff Nathanson kaleme aldı.
Macera ve animasyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Babası Kral Mufasa'yı örnek alan Simba, soylu kaderinin yolundan gitmeyi seçer. Ancak, bu yavru aslanın gelişini kraliyetteki herkes sıcak karşılamaz. Mufasa'nın kardeşi ve tahtın önceki varisi olan Scar, kendi planlarını yapmıştır. İhanet, trajedi ve oyunla yıkıma dönüşen Pride Rock savaşı, Simba'nın sürülmesine sebep olur. Simba, yeni birkaç arkadaşın da yardımıyla, büyümenin ve ona ait olan şeyi geri almanın yolunu bulmak zorundadır."


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Anahtar Kelimeler:
Aslan Kral The Lion King Emaar Square AVM

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