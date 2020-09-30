Aslan Kral'ın devamı geliyor! Oscar ödüllü yönetmen yönetecek

The Lion King'in şimdiye kadar sadece söylentiden ibaret olan devam filmi, bugün sürpriz bir gelişmeyle birlikte doğrulandı.

Iron Man ve The Jungle Book gibi filmlerin yönetmeni olan Barry Jenkins, dünya genelinde 1.65 milyar dolar hasılat elde ederek 2019'un en başarılı filmleri arasına adını yazdıran The Lion King'in çekimleri için kolları sıvadı.

Jenkins'in yönetmenliği sinemaseverler tarafından heyecanla karşılanırken senarist koltuğunda oturan Jeff Nathanson ise filmin ilk taslağı çoktan bitirdi. Filmin konusu ise şimdilik belirsizliğini koruyor ancak filmin bir yandan Simba ve ona eşlik eden karakterlerin hikâyesini ileri taşırken, bir yandan da geçmişe dönerek Mufasa gibi karakterlerin yaşamlarını anlatmaya devam edeceği belirtiliyor.

GÖSTERİM TARİHİ BELLİ DEĞİL

Şu anda filmin ne zaman gösterime gireceği, hatta prodüksiyona başlayacağıyla ilgili bir plan yok ancak bu proje muhtemelen Disney'in öncelikler listesinde oldukça üst sıralarda yer alacak.



