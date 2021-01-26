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Aslanları yakından görebilmek için 'kafese' giriyorlar

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 26.01.2021 09:23 | Son Güncelleme:
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Aslanları yakından görebilmek için 'kafese' giriyorlar

Senegal'in başkenti Dakar'a yaklaşık 70 kilometre mesafedeki "Ranch de Bandia" isimli aslan ve doğal yaşam parkının ziyaretçileri, açık alanda dolaşan aslanların yakınına, kafesli araçlara binerek gidiyor.

Senegal'de ziyaretçilerin, kafesli araçlara binerek açıkta dolaşan aslanlara yaklaşabildiği doğal yaşam parkı, farklı bir hayvanat bahçesi deneyimi sunuyor.

Başkent Dakar'a yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Nguekhokhe kentinde 2017 Ocak'ta hizmete giren "Ranch de Bandia" isimli aslan ve doğal yaşam parkının ziyaretçileri, kendilerine ayrılan açık alanda dolaşan aslanları yakından görebilmek için "kafese" giriyor.

Özel dizayn edilmiş tellerle kaplı kafesli araçlara binen ziyaretçiler, yaklaşık 30 dakika süren turda, 5 hektarlık alanda özgürce dolaşan aslanlara yaklaşabiliyor, araçtaki küçük pencerelerden dokunabiliyor ve onlarla fotoğraf çektirebiliyor.

ranch de bandia aslan parkı

Araca konulan et kokusunu alan aslanlar, aracın tavanına ve kaputuna oturarak rehberlerin kendilerine et vermesini bekliyor.

Araç sürücüsü ve tur rehberi Nazih Salman, parkın açıldığı 2017'den beri aslanlarla beraber olduğunu aktararak, "Her aslanın farklı karakteri var. Özellikle biriyle, adı Madiba, birbirimize güveniyoruz. Onunla oynuyorum hatta elimi ağzına bile sokuyorum ancak asla ısırmıyor. Beni tanıyor ve güveniyor" dedi.

ranch de bandia doğal yaşam parkı

Parkın yöneticilerinden Cristophe Dering de ziyaretçilere başka hiçbir yerde deneyimleyemeyecekleri, oldukça farklı bir tur sunduklarını söyledi.

Dering, aslanların hiçbir şekilde eğitilmediğini, 5 hektarlık alanda özgürce dolaştıklarını dile getirerek, "Ranch de Bandia projesini 2017 Ocak'ta ortağım Jack Rezk ile hayata geçirdik. Ziyaretçiler, aslan gibi vahşi bir hayvana belki de hayatlarında ilk kez bu kadar yaklaşma şansı buluyor. Aslanları, hayvanat bahçelerinde küçücük kafeslere hapsetmek yerine insanları kafese koyuyoruz. Böylece onların yaşam alanlarına da saygı duyuyoruz" ifadesini kullandı.

ranch de bandia nerede

Parkta 6 yetişkin, 2 genç ve 3 yavru aslanın bulunduğunu belirten Dering, yetişkin ve genç aslanların her birinin haftada 100 kilogram taze et tükettiğini kaydetti.

Dering, aslanların rutin sağlık kontrolünden geçtiğini, bunun yanı sıra her aslana özel gıda takviyesi ve sakatat da verildiğini vurguladı.

Parkta, doğada nadir rastlanan 3 beyaz aslan yavrusunun da bulunduğu bilgisini veren Dering, ziyaretçilerin 5-6 aya kadar bu yavrulara dokunabildiğini hatta kucağına alabildiğini ve onlarla oyun oynayabildiğini dile getirdi.

ranch de bandia aslanlar

Dering, parkta aslanların yanı sıra zebra, zürafa, geyik ve ceylan gibi hayvanların da bulunduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslanlarımızla ünlüyüz ancak 50 hektarlık bir alanda hizmet veriyoruz. Sadece aslanlarla 10 kişi ilgileniyor. Toplam çalışan sayımız 80. Konaklamak için 4'ü havuzlu 17 müstakil evimiz mevcut. Bu evlerde kalan misafirlerimiz bahçeye çıktıklarında karşılarında zürafaları, zebraları görebiliyor. Arada hiçbir bariyer, tel yok. Savananın ortasında doğayla iç içe konaklıyorlar. Çocuklu aileler için de farklı alternatiflerimiz var. Şu an parkı geliştiriyoruz. Hayvan kapasitemizi artırarak özellikle çocuklara yönelik ayrı bir konsepti hayata geçireceğiz"

Dering, Türkiye'den oldukça az ziyaretçilerinin olduğunun altını çizerek, Türk turistleri doğanın ortasında hayvanlarla baş başa bir deneyim için parka davet etti.

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