Aslanları yakından görebilmek için 'kafese' giriyorlar

Araç sürücüsü ve tur rehberi Nazih Salman, parkın açıldığı 2017'den beri aslanlarla beraber olduğunu aktararak, "Her aslanın farklı karakteri var. Özellikle biriyle, adı Madiba, birbirimize güveniyoruz. Onunla oynuyorum hatta elimi ağzına bile sokuyorum ancak asla ısırmıyor. Beni tanıyor ve güveniyor" dedi.

Araca konulan et kokusunu alan aslanlar, aracın tavanına ve kaputuna oturarak rehberlerin kendilerine et vermesini bekliyor.

Başkent Dakar'a yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Nguekhokhe kentinde 2017 Ocak'ta hizmete giren "Ranch de Bandia" isimli aslan ve doğal yaşam parkının ziyaretçileri, kendilerine ayrılan açık alanda dolaşan aslanları yakından görebilmek için "kafese" giriyor.

Parkın yöneticilerinden Cristophe Dering de ziyaretçilere başka hiçbir yerde deneyimleyemeyecekleri, oldukça farklı bir tur sunduklarını söyledi.

Dering, aslanların hiçbir şekilde eğitilmediğini, 5 hektarlık alanda özgürce dolaştıklarını dile getirerek, "Ranch de Bandia projesini 2017 Ocak'ta ortağım Jack Rezk ile hayata geçirdik. Ziyaretçiler, aslan gibi vahşi bir hayvana belki de hayatlarında ilk kez bu kadar yaklaşma şansı buluyor. Aslanları, hayvanat bahçelerinde küçücük kafeslere hapsetmek yerine insanları kafese koyuyoruz. Böylece onların yaşam alanlarına da saygı duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Parkta 6 yetişkin, 2 genç ve 3 yavru aslanın bulunduğunu belirten Dering, yetişkin ve genç aslanların her birinin haftada 100 kilogram taze et tükettiğini kaydetti.

Dering, aslanların rutin sağlık kontrolünden geçtiğini, bunun yanı sıra her aslana özel gıda takviyesi ve sakatat da verildiğini vurguladı.

Parkta, doğada nadir rastlanan 3 beyaz aslan yavrusunun da bulunduğu bilgisini veren Dering, ziyaretçilerin 5-6 aya kadar bu yavrulara dokunabildiğini hatta kucağına alabildiğini ve onlarla oyun oynayabildiğini dile getirdi.