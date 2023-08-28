Aslantepe'de çifte bayram! Galatasaray Molde maçını kazanırsa, Sergio Ramos'u açıklayabilir

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, kupayı bu sezon da müzesine götürmek isterken transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar kadrosuna kattığı yıldız isimlerle adından söz ettirmeyi başarırken, son olarak transfer ettiği Hakim Ziyech transferinin açıklanma şekliyle tüm dünyada büyük ses getirmişti.

ZIYECH ŞOVU GÜNDEM OLMUŞTU

Karşılaşmanın son dakikalarında stat hoparlöründen yapılan anonsta sarı kırmızılı taraftarlardan tribünleri hemen terk etmemeleri istenmiş. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolcular taraftarları selamlarken, kale arkasındaki Ultraslan tribününde yer alan kulede Ziyech’in yer aldığı görülmüştü.

HEDEF: GRUPLARA KALMAK

Öte yandan Şampiyonlar Ligi yolunda rakiplerini bir bir eleyen Cim Bom, son engeli yarın geride bırakmayı amaçlıyor. Norveç’teki 3-2’lik ilk maçın rövanşında yarın akşam Rams Park’ta Molde’yi ağırlayacak olan Galatasaray, rakibini eleyip Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmayı hedefliyor.

SERGIO RAMOS HEYECANI...

Bu önemli gün için Okan Buruk ve öğrencileri tüm hazırlıklarını yaparken, Galatasaray Yönetimi de taraftarına çifte bayram yaşatmak için düğmeye bastı. Yıldızlarla dolu olan kadrolarına bir önemli isim daha katmak için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar, dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos’la anlaşmaya yaklaşmıştı.

MAÇ SONU AÇIKLANABİLİR

Yıllık ücrette kapıyı 15 milyon Euro’dan açan ve son pazarlıkların ardından 10 milyon Euro seviyesine kadar inen İspanyol stoperle 1 artı 1 seneliğine büyük ölçüde anlaşılmıştı. Yönetim, son prosedürleri halledip Ramos’u yarınki maçın ardından resmen açıklamayı planlıyor.

