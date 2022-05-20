Aslı Bekiroğlu kimdir, aslen nereli? Aslı Bekiroğlu kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Konuşanlar programına konuk olan Ünlü Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu aslen nereli, kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu evli mi, eşi kim?

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

16 Kasım 1995, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Süheyla Bekiroğlu’dur. Lise eğitimini İtalyan Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü kazanmıştır ve mezun olmuştur.

2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.

Bekiroğlu, 1,62 cm uzunluğundadır. Bir zamanlar popüler olan “Vine” isimli sosyal medya platformunda çektiği kısa videolar ile ünlenmiştir. Daha sonrasında rol aldığı dizi projeleri ile adından söz ettirmeye başlamıştır.

Küçük yaşlardan beri oyunculuğa ilgi duyan Aslı Bekiroğlu, ilk oyunculuk deneyimini TRT ekranlarında yayınlanan “Beni Böyle Sev” isimli dizide “Ayça” rolü ile yaşamıştır. Bu dizinin ardından 2015 yılında “Adı Mutluluk” ve 2016 yılında “Gülümse Yeter” isimli dizilerde rol almıştır.

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı “Jet Sosyete” isimli komedi dizisinde “Melike” karakterine hayat vermiştir. Aslı Bekiroğlu bu dizide Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Sarp Apak, Hasibe Eren, Cengiz Bozkurt ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerle birlikte rol almıştır.

ASLI BEKİROĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Aşk hayatında ise Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Can Koçkan ile birlikteliğine devam etmektedir.



