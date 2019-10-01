MAGAZİN

Aslı Enver’den İspanya paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir devam ettirdikleri ilişkileri evlilik yolunda ilerleyen Aslı Enver ve Murat Boz birlikte çıktıkları İspanya tatilinden paylaşımda bulundu.

Aslı Enver’den İspanya paylaşımı

Yaşadıkları tutku dolu aşkla magazin gazetelerinin ve dergilerinin sayfalarını süsleyen Aslı Enver ile Murat Boz, fırsat buldukça soluğu yurt dışında alıyor. İkisi de temposu son derece yoğun işlerde çalışan sevgililer işlerinden fırsat buldukça kaçamak tatiller yapıyor.

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ASLI POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde yine benzer bir tatil fırsatı yakalayan ikili soluğu İspanya’da aldı. Keyifli geçen bu tatile dair paylaşımsa oyuncu Aslı Enver’den geldi. Enver, sevgilisi Murat Boz tarafından çekilmiş karelerini takipçileri ile paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Murat Boz ispanya

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