Aslı Enver’den İspanya paylaşımı

Yaşadıkları tutku dolu aşkla magazin gazetelerinin ve dergilerinin sayfalarını süsleyen Aslı Enver ile Murat Boz, fırsat buldukça soluğu yurt dışında alıyor. İkisi de temposu son derece yoğun işlerde çalışan sevgililer işlerinden fırsat buldukça kaçamak tatiller yapıyor.

ASLI POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde yine benzer bir tatil fırsatı yakalayan ikili soluğu İspanya’da aldı. Keyifli geçen bu tatile dair paylaşımsa oyuncu Aslı Enver’den geldi. Enver, sevgilisi Murat Boz tarafından çekilmiş karelerini takipçileri ile paylaştı.



