Aslı Enver'e sorulan soru Mine Tugay'ı kızdırdı! "Hamile bir kadına böyle çirkin bir soru..."

4 aylık birliktelik sonrası Geçtiğimiz ay Berkin Gökbudak ile hayatını birleştiren Aslı Enver’in nikahtan günler sonra hamile olduğunu ortaya çıkmıştı. Bebek için evlendiği ileri sürülen Enver, konuyla ilgili sorulara "Benim için yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim" yanıtını vererek hamile olduğunu doğruladı.

Mine Tugay ise sosyal medyada Aslı Enver'e sorulan soruya isyan etti.

Tugay paylaşımında "'Çocuk yüzünden mi evlendiniz?' ne demek... Hamile bir kadına böyle çirkin bir soru sorma hakkını nereden buluyor bu kişi!" diyerek kızdı.

